Farevarsler fra sør til nord: – Vi oppfordrer folk til å la bilen stå

Årets store bulkedag er forbi.

Men selv om stress før jul kanskje ikke lenger er et problem, er det andre ting som kan gjøre det utfordrende på veien.

I Nord-Norge kan kraftig vind gi store utfordringer de neste dagene:

– Vi oppfordrer folk til å la bilen stå, hvis du ikke må ut, sier Håvard Langmo hos Vegtrafikksentralen i nord.

Men det er ikke bare nordlendingene som bør være forsiktige – nå har Meteorologisk institutt sendt ut en rekke farevarsler.

Det kan bli kraftig vind og snøfokk i store deler av Nord-Norge de neste dagene. Lenger sør kan mildværet føre til utfordringer. Foto: Sigurd Steinum / NRK

Farevarsler på rekke og rad

Lista over pågående og ventede farevarsler hos yr.no er i skrivende stund lang.

Hele 89 punkter teller NRK før vi når bunnen.

Vakthavende meteorolog Espen Biseth Granan forklarer at det for Nord-Norge hovedsakelig handler om vind.

– Vi har ute farevarsler på kraftige vindkast fra Møre og Romsdal i natt og første halvdel av morgendagen. Det flytter seg nordover utover torsdag og fredag, forklarer han.

Vinden vil komme fra sørøst og kan gi vanskelige kjøreforhold og snøfokk.

Lista over farevarsler er lang som et uvær på yr.no. Foto: Skjermdump fra yr.no / yr.no

På Vestlandet kan det også bli vanskelige kjøreforhold, men av helt andre årsaker.

– Vi har ute farevarsel for is for Vestlandet. Litt inn fra kysten, og det gjelder fra i natt og et stykke ut på ettermiddagen torsdag, sier Granan.

Isen kan ifølge meteorologen oppstå fordi nedbør kommer som regn, som fryser på den kalde bakken.

Mildvær og regn kan føre til isete veier flere steder i Norge. Foto: Vichnija

– Det samme varselet har vi ute for Agder, Telemark og Vestfold, samt et stykke oppover på Østlandet.

Han understreker at tidspunktene for varslene varierer.

Gjør grep om du må kjøre

Granan legger til at det også er ventet snøfokk og kraftig i fjellet i Sør-Norge.

– Dette kan også føre til vanskelige kjøreforhold. Dette gjelder i praksis hele torsdag.

Per nå er det ikke sendt ut farevarsel for nyttårsaften, men det kan komme.

– Det er fortsatt noen dager til og vi tar en ny vurdering i morgen.

Håvard Langmo hos Vegtrafikksentralen i nord ber folk være veldig forsiktige om de må ut på veiene de neste dagene.

– Det er viktig at du planlegger turen godt og er godt skodd, sier han og lister opp:

Fyll tanken og lad bilen

Ha med varme klær, godt med mat og drikke

Sørg for å ha gode dekk og kjør etter forholdene

Han oppfordrer alle som må ut på veiene om å sjekke trafikkinformasjon på www.175.no.

Bemanner opp

I Finnmark er det ventet kraftige vindkast på opp mot 30 til 35 meter i sekundet, samt sterk kuling til liten storm på Finnmarkskysten.

De kraftige vindkastene vil for alvor ramme Finnmark natt til fredag. Ifølge Meteorologisk institutt vil det øke i styrke utover dagen, og på kvelden vil det utsatte steder bli opp mot liten storm.

Håvard Langmo, sier til NRK at de bemanner opp grunnet det kommende uværet i nord.

– Det er litt spesielt at det er sendt ut varsel i alle fylkene samtidig. At det er meldt uvær både i Nordland, Troms og Finnmark skjer ikke hver dag. Derfor bemanner vi opp denne gangen.

Det samme gjør entreprenørene i nord. Alle tilgjengelige brøytemannskaper er på ute for å påse at vegene er best mulig fremkommelig.

– Vi har kontakt med alle entreprenørene som er ute på veiene. Det er viktig at vi er nok folk til å ha en dialog med alle, og at vi får lagt ut alle trafikkmeldingene.

