Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Det er ventet ruskevær i helgen, spesielt i Nord-Norge og på Vestlandet, med fare for flom, snøskred og kraftig vind.

På Vestlandet er det ventet opp mot 90 millimeter regn på 12 timer lørdag, og det er sendt ut flomvarsel for lørdag, søndag og mandag.

I Nord-Norge er det ventet betydelige mengder regn og kraftige vindkast, med opptil full storm på kysten søndag.

På Østlandet er det roligere, men det er sendt ut farevarsel for is og vanskelige kjøreforhold på grunn av overgangen til mildvær.

NVE advarer om at all nedbøren og mildværet kan føre til kraftig snøsmelting og overvann, som kan føre til lokale oversvømmelser, jordskred og isgang.

Det er stor risiko for naturlig utløste snøskred både i Vestland fylke og Nordland. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Det blir glatte veier. Kraftige vindkast. Stor snøskredfare. Flomfare. Og mye regn.

Helga kan med andre ord bli et værmessig kaos.

– Det blir en helg med mye vær, oppsummerer vakthavende meteorolog Rannveig Eikill.

Det er i hovedsak Vestlandet og Nord-Norge som er værtaperne.

På Vestlandet er det regnet som vil spille hovedrollen. Meteorologene har sendt ut oransje farevarsel på lørdag, og det er ventet opp mot 90 millimeter på 12 timer i midtre og indre deler av Vestland.

I Rogaland kan det ventes 60-80 millimeter nedbør på 24 timer fra lørdag ettermiddag. Lokalt kan det komme 100 millimeter.

Det er også sendt ut flomvarsel lørdag, søndag og mandag.

Ifølge NVE blir det blir økt fare for snøskred, flom og jord-, sørpe- og flomskred i store deler av Nordland og på Vestlandet.

Kraftig vind i nord

I Nord-Norge vil det også komme betydelig mengder regn. Men her er det også meldt om kraftige vindkast, særlig i Nordland.

Lørdag ventes det lokalt kraftige vindkast opp mot 34 sekundmeter fra sørøst og sterk kuling flere steder

Søndag snur vinden og da blir det enda verre.

Da ventes det lokalt kraftige vindkast opp mot 37 sekundmeter fra vest og opptil full storm på kysten.

– Det er et kraftig lavtrykk som kommer inn og gir mye ruskevær i mye av landet, sier Eikill.

Hun forteller at det er Nordland som vil få både mest nedbør og vind i nord.

– Men det er litt usikkert hvilken del av Nordland som får den kraftigste vinden.

De kraftige lavtrykkene gir ikke bare mye vær og vind på fastlandet, de gir også høye bølger til havs. Søndag er det ventet bølger opp til 10 meter på utsiden av Lofoten og Vesterålen, melder Meteorologisk institutt.

Det kan være risiko for skader på infrastruktur og bygninger i strandsonen.

Lørdag ventes det lokalt kraftige vindkast opp mot 34 sekundmeter fra sørøst og sterk kuling flere steder i Nordland. Foto: Meteorologisk institutt

Søndag er det meldt full storm langs kysten av Nordland. Foto: Meteorologisk institutt

Glatte veier på Østlandet

På Østlandet vil det bli roligere. Det er hverken ventet nedbør eller vind. Men på grunn av overgangen til mildvær er det sendt ut farevarsel for is og vanskelig kjøreforhold.

Det er fare for glatte veier også på Sørlandet. Her er det i tillegg ventet sørvestlig stiv kuling på lørdag og søndag.

I Trøndelag er det også ventet store mengder med nedbør, og også her er det meldt om stor snøskredfare på lørdag.

Det er lokalt fare for is og vanskelige kjøreforhold på grunn av overgang til mildvær. Natt til lørdag kan det også være regn som fryser på bakken fra Oslo og nordover. Foto: Meteorologisk institutt

NVE advarer

Ifølge NVE vil all nedbøren og mildværet føre til kraftig snøsmelting og overvann, som kan føre til lokale oversvømmelser, jordskred og isgang.

Den høye snøskredfaren gjør at det er stor risiko for naturlig utløste snøskred både i Vestland fylke og Nordland.

NVE skriver at det er tele i bakken og is mange steder. Det vil hindre regnet fra å trenge ned i bakken og kan føre til lokale oversvømmelser. Milde temperaturer og regn vil føre til mer vann i elver og innsjøer, som igjen vil brekke opp isen og føre den nedover vassdraget.

– Vi anbefaler at kommuner, beredskapsaktører og innbyggere som bor utsatt til benytter tiden før regnet kommer til å åpne opp tette stikkrenner og kumlokk, sier vaktleder Anne Stavang.

NVE ber kommuner, beredskapsaktører og innbyggere som bor utsatt til om å gjøre forebyggende tiltak. I områder med høy snøskredfare er det viktig å holde seg unna skredterreng. Foto: NVE

Store snøskredfare

På Vestlandet vil mye nysnø i fjellet og regn i lavlandet kunne utløse skred naturlig. I Nordland kan store mengder nysnø på toppen av et svakt snødekke også føre til naturlig utløste skred. Noen av disse kan bli store.

– Det er viktig å holde seg unna skredterreng, det vil si terreng som er brattere enn 30 grader og utløpsområder hvor skred stopper, sier vaktleder snøskred Markus Eckerstorfer.

– Er det også meldt fare for sørpeskred må man være klar over at disse kan løsne i slakere terreng og langs bekker, sier Eckerstorfer, som også kommer med noen gode råd:

– Veier kan bli stengt og en bør holde god avstand til bratt terreng. Abonner på farevarsler fra Varsom og bruk appen til å sjekke snøskredterreng og områder som er kartlagt for flom- og skredfare.

Bedring i sikte

Over helgen kommer det er nytt lavtrykk. Også denne gangen med vind og nedbør. Men ikke like ille som i helga.

Utover uka ser det foreløpig roligere og kaldere ut. Og kanskje kommer det også litt snø til julaften.