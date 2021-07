Svært mange turister oppholder seg nå på sommerferie i Nordland. Men der kan det bli ganske guffent vær torsdag ettermiddag ifølge meteorolog Sjur Wergeland.

– Det som skjer er at vi får en kraftig vindøking i nord på torsdag. Det blir opp i stiv kuling. Det kommer først i sørlige deler i Nordland og flytter seg gradvis opp til Lofoten.

Wergeland sier dette er uvanlig mye vind til å være midt på sommeren.

– Dette må folk merke seg, advarer han.

– Kan bli tatt på senga

Brannvesenet i Lofoten ber folk sikre løse gjenstander.

– For spesielt turister og tilreisende er dette kraftig vind. Sørg for å ha kontroll på telt og markiser og sikre utstyr, oppfordrer brannsjef Ragnhild Sæbø i Lofoten brann- og redningsvesen.

Brannsjefen understreker at dette er vindstyrke som er normal for lokalbefolkningen. Men Sæbø er bekymret for at turister kan bli tatt på senga av de kraftige vindkastene.

– Vi anbefaler ikke folk å gå på de høgeste toppene på torsdag. Særlig om du ikke er kjent i området fra før, sier Sæbø.

Styrtregn på Østlandet onsdag

Mens nordlendingene får sterk vind, er det kraftig regn som vil prege Østlandet på onsdags ettermiddag.

Statsmeteorolog Martin Granerød ber folk på Østlandet ha paraplyen klar til onsdag ettermiddag. Foto: Kamilla Pedersen / met.no

– Det blir kraftige byger med lyn og torden over det østafjellske. Det blir store lokale forskjeller, men kan bli opp mot 15–20 mm nedbør i timen, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød.

Han sier nedbørsmengdene kan føre til oversvømmelser og utfordrende kjøreforhold.

– Det kan også være kraftige vindkast, advarer han.

I dag blir det bygevær på Sør- og Østlandet, og Met.no har sendt farevarsler for mye lyn og styrtregn. Foto: met.no

Gult farevarsel Østafjells Ekspandér faktaboks Onsdag er det fare for mye lyn og torden i forbindelse med regnbygene. Faren for lyn og torden er størst ut på ettermiddagen. Det vil være store lokale forskjeller i intensitet. Noen steder vil ikke få tordenvær. Område Gjelder for Østafjells. Anbefaling Hold deg oppdatert om utviklingen av været og værvarselet. Følg med på værradar eller lyn.met.no. Koble fra elektriske apparater. Tilpass farten etter kjøreforholdene. Søk ly. Unngå åpne sletter og store trær. Ikke svøm eller bade. Konsekvenser Tordenværet kan føre med seg lokalt kraftige vindkast. Lokalt kraftige regnbyger. Fare for skade på objekt(er) som følge av lynnedslag. Strømforsyningen og tv/internett kan bli påvirket. Lynnedslag kan føre til brann i bygninger og skog/vegetasjon. Tidsperiode Onsdag 14. juli kl. 10:00 - faren pågår Torsdag 15. juli kl. 00:00 - faren over

Fint i sør i helgen – grått i nord

Men regnværet blir kortvarig. For fra torsdag blir det sol og varme som preger sør og østlandet.

– Det er et høytrykk vest for Portugal som gradvis flytter seg nordover. Det gir sol og varme med rundt 25 varmegrader de neste dagene i sør og øst.

Også på Vestlandet blir det ok sommertemperaturer de neste dagene.

I Nord-Norge blir det derimot grått vær gjennom det meste av helgen.

– Man kan si at bobilturistene gjør lurest i å holde seg i sør akkurat nå, forklarer Granerød