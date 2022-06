Sommer i hele Norge, men mørke skyer kan gi lyn og torden

Noen har allerede hatt mange varme sommerdager.

Andre steder har varmen latt vente på seg.

Men i dag vil det bli varmt over hele landet.

– I dag blir det sommer, sier statsmeteorolog Pernille Borander til NRK.

Lørdag blir det nemlig opp mot 30 grader både i Trøndelag og på Østlandet, men ikke nok med det.

Også helt nord i landet blir det gode temperaturer.

Tromsø kan vente seg over 15 grader, Bodø 27 grader og i Mo i Rana kan det bli hele 29 grader lørdag.

– Men det kan nok fort bli kald avkjøling på ettermiddagen, advarer Borander.

Sola vil skinne store deler av dagen i Norge. I Nord-Norge vil det være gode muligheter for å se midnattssola natt til søndag. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Varmen trekker nordover

Det er nok mange i Nord-Norge som har ventet lenge på en skikkelig varm sommerdag.

I dag kan endelig folk dra frem både solkrem og badetøy.

– Det blir sommerlig i hele landet, sier Borander.

På Spitsbergen blir det oppholdsvær og perioder med sol. Også Troms og Finnmark får perioder med sol.

– Det blir kanskje litt ekstra vind på kysten fra nordøst i Troms og Finnmark. Det kan nok komme opp mot liten kuling langs kysten i Troms, forklarer statsmeteorologen.

På brygga i Mo i Rana kan det bli svært høye temperaturer i løpet av dagen. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Lenger sør, i Nordland, er det ventet fint vær mange steder.

Også her kan det imidlertid bli lokale variasjoner.

– Det blir perioder med sol, men særlig på de indre strøkene kan det bli noen kraftige byger med regn på ettermiddagen.

Borander drar frem at det flere steder både i Nordland og i Troms og Finnmark er sendt ut varsel om lyn og torden.

– Det kan buldre godt.

I Mosjøen er det ventet 251 lag til fotballturnering på Kippermoen denne helgen. De kan vente seg gode temperaturer. Foto: Øystein Moldrem

Byger og lyn kan dempe sommergleden

Aller varmest blir det på Østlandet, i Trøndelag og i Møre og Romsdal.

– Det vil bli veldig varmt i Trøndelag og det kan bli opp mot 30 grader, sier Borander.

Statsmeteorologen, som selv holder hus i Oslo, sier varmen begynte tidlig på Østlandet.

– Da jeg gikk til jobb i dag var det så deilig, forteller hun og melder om 20 grader på Blindern klokken 06:00 i morrest.

Men til tross for at sola varmet på morgenen vil det bli mer ustabilt utover dagen for østlendingene.

Selv om det blir mye fint vær kan det komme perioder med kraftige byger. Lyn og torden er også ventet flere steder. Foto: Alexander Fredriksen / NRK

– På Østlandet er det meldt spredte byger i Agder og Telemark på starten av dagen, forteller Borander

– Men det blir det opphold senere.

Utover ettermiddagen kan det komme nye byger også andre steder Østlandet.

– I Viken er det sendt ut farevarsel for styrtregn og mye lyn.

BYGER? Ser du skyer som bekymrer deg bør du sjekke været på yr.no. Det er meldt lyn og torden flere steder i landet. Foto: LiliGraphie / Colourbox

Sjekk været om du ser «blomkålskyer»

På Vestlandet sør for Stad har det vært regn på starten av dagen, men dette trekker nordover utover dagen. Men i likhet med mange andre steder kan det bli kraftige byger igjen senere på dagen.

For selv om denne sommerdagen er etterlengtet for mange – er det også mange som vil få byger.

– Nyt sommerdagen, men alle landsdeler får nok noen byger utover ettermiddagen, understreker statsmeteorologen.

Statsmeteorolog Pernille Borander melder om fint vær, men ber folk følge med litt ekstra siden det er meldt lyn og torden flere steder. Foto: Magne Velle/Meteorologisk institutt

Hun ber folk følge med på yr.no for å få med seg når bygene kommer.

– Ser du at det kommer blomkålskyer eller hører at det buldrer kan du følge med på kartet hvor bygene beveger seg.