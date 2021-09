Regn, regn og atter regn.

Det er status for de neste dagene i Trøndelag og Nordland. I Trøndelag kan det på tirsdag bli så vått at meteorologene nå vurderer om de skal sende ut gult farevarsel på grunn av nedbørsmengde.

– Det er snakk om at det fort kan bli mellom 60 og 100 millimeter nedbør på 24 timer i Trøndelag, sier statsmeteorolog Pernille Borander til NRK, og fortsetter:

– Det blir litt mindre i Nordland. Men fortsatt blir det ett vått døgn på Helgeland spesielt. Det fortsetter å regne på onsdag.

– Men så avtar det og blir tørrere i Trøndelag og Nordland. Men da er det Møre og Romsdal som får en skikkelig våt dag, sier hun.

For Nordlands del kan det bli snakk om mellom 40 og 70 millimeter nedbør.

Meteorolog Pernille Borander forteller om store kontraster i landet. Foto: Magne Velle/Meteorologisk institutt

Rester fra USA?

Enkelte har spekulert i at det er restene av orkanen Ida som har herjet i USA de siste ukene som nå kommer inn over landet. Men det avviser Borander.

– På ett eller annet sted inne i all nedbøren kan det hende at man kunne ha sporet det tilbake til orkanen Ida.

– Men akkurat nå har det blandet seg såpass mye inn i den andre fuktigheten, så det blir litt drøyt å kalle det restene etter Ida. Det er i så fall veldig små rester, sier Borander.

Troms og Finnmark

For Troms og Finnmarks del skal det være vått og grått i starten av denne uka.

– Der kan det bli litt tørrere i slutten av uka. Men det ser fortsatt ganske grått ut, og av og på med regn. Spørsmålet her er i hvor stor grad, sier meteorologen.

For prognosene spriker allerede fra onsdagen av. Dermed er det vanskelig å si noe om hvordan været vil utvikle seg mot slutten av uka.

– Så hvordan uka utvikler seg, er ikke bestemt. Dermed kan man oppleve at prognosene på Yr endrer seg fra dag til dag, sier meteorologen.

Vinter på gang! Her er et av bildene som nylig er delt under emneknaggen #nrknordland på Instagram. Foto: @turtoril på Instagram

Varmerekord?

Samtidig som at det blir vått fra Trøndelag og nordover, kan man oppleve varmerekord på Østlandet.

– Der er det sommer fortsatt. Så også denne uka er det store kontraster i landet, sier Borander, og fortsetter:

– Det er Østlandet som har skikkelige sommerlige temperaturer, og det vil stige de første dagene. Allerede tirsdag kan det bli høysommerdag, med temperaturer over 25 grader, eller høyere. Onsdag er det potensial for at vi får nok en dag hvor temperaturene gir ny septemberrekord for høyeste makstemperatur.

Per nå er det Viken og Agder som har norgesrekorden på 28,5 grader.

Vestlandet sør for Stad blir det litt gråere og spredt regn i dagene som kommer.

– Det er bra, nå som det har vært tørt lenge. Det er skogbrannfare både på Vestlandet, sør for Stadt og Østafjells, sier hun.