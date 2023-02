Uværet som onsdag herjet i store deler av Nord-Norge og på Vestlandet har bydd på store utfordringer.

Stengte veier, innstilte fergeavganger, ødelagte hus og avrevne tak er blant noen av konsekvensene, etter at støvet har lagt seg, torsdag.

Bilverkstedet Brækkens Bil AS på Ballstad i Lofoten ble ordentlig rammet av uværet. Nesten hele den ene veggen og taket har rast sammen.

Forsikringsselskapet If kan melde om at det er meldt inn nær 80 skademeldinger knyttet til uværet.

Sigmund Clementz, kommunikasjonssjef i If. Foto: If

– Uværet har skadet takene på en del privatboliger, og regnet har også trengt inn i hus mange steder. Flere bygninger har fått ganske store takskader, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

– Det er altfor tidlig å spekulere i hva alle skadene utgjør i kroner og øre, utover at det blir noe med «millioner kroner» til slutt. Det vil dessuten ta en stund før alle skader er meldt inn, sier han.

Disse veiene er påvirket av uværet Ekspandér faktaboks Stengt: Fv. 836 (ferge) Stokkvågen - Træna. Beregnet sluttid torsdag klokken 21.

Fv. 816 Rørvika i Vågan, Nordland - fv. 816 Henningsvær i Vågan, Nordland. Ny vurdering gjøres klokken 10, torsdag.

Fv. 7730 Sørfjell i Vestvågøy, Nordland. Ny vurdering fredag klokken 12.

Fv. 815 Risryggen i Vestvågøy, Nordland - fv. 815 Fjellneset i Vestvågøy, Nordland. Ny vurdering gjøres fredag klokken 12.

Fv. 7594 Storsandnes i Flakstad, Nordland - fv. 7594 Myrland i Flakstad, Nordland. Ny vurdering fredag klokken 12.

E10 Kallvika i Hadsel, Nordland. Beregnet sluttid torsdag klokken 18.

Fv. 7744 Kilamyra i Harstad, Troms og Finnmark - fv. 7744 Blomjoten i Harstad, Troms og Finnmark, i retning mot Kilamyra. Beregnet sluttid torsdag klokken 12.

E8 Tromsøysundtunnelen, i retning mot Nordkjosbotn. Beregnet sluttid torsdag klokken 12.

Fv. 7908 Finnkrokelva i Karlsøy, Troms og Finnmark - fv. 7908 Grøtnesbukta i Karlsøy, Troms og Finnmark. Beregnet sluttid torsdag klokken 12.

Fv. 27 Venabygdsfjellet i Ringebu/Stor-Elvdal, Innlandet. Veien er stengt på grunn av uvær. Ny vurdering gjøres klokken 12, torsdag.

Fv. 50 Hol - Aurland i Hol/Aurland, Viken/Vestland. Ny vurdering klokken 12, torsdag.

Fv. 53 Tyin - Årdal i Vang/Årdal, Innlandet/Vestland. Ny vurdering fredag 15:00.

Rv. 7 Hardangervidda i Hol/Eidfjord, Viken/Vestland. Ny vurdering torsdag klokken 10.

Rv. 13 Vikafjellet i Vik/Voss, Vestland. Ny vurdering Fredag 10. februar klokken 10.

Rv. 15 Strynefjellet i Skjåk/Stryn, Innlandet/Vestland. Forebyggende snøskredkontroll, veien er stengt. Beregnet sluttid er fredag klokken 08:00. Kolonnekjøring: E6 Saltfjellet i Saltdal/Rana, Nordland. Beregnet sluttid klokken 16, torsdag.

Rv. 9 Hovden - Haukeli i Bykle/Vinje, Agder/Vestfold og Telemark. Beregnet sluttid torsdag klokken 18.

Rv. 52 Hemsedalsfjellet i Lærdal/Hemsedal, Vestland/Viken. Fram til natt til fredag.

Skole holder stengt

Spesielt i Porsanger i Finnmark førte den sterke vinden til flere hendelser.

– Natten har vært veldig hektisk hos oss. Vi hadde en campingvogn som blåste ut på et jorde, og containere som måtte flyttes og sikres etter vinden begynte å ta tak i dem.

Det forteller Roger Martinussen som er sektorleder i Porsanger kommune. Det ble bare starten på nattens arbeid. For plutselig begynte det å flyge takplater av gårde med vinden.

– Deler av taket på ungdomsskolen i Lakselv blåste av rundt midnatt i stormkastene som var her da, forteller Martinussen.

Ungdomsskolen må derfor holde stengt i dag og elevene må bli hjemme.

– Nøyaktig hvor store skader det er blitt, vet vi ikke ennå. Men en god del av taket på den ene fløyen er tatt. En ordentlig oversikt får vi ikke før utpå formiddagen, når det blir lyst.

Deler av taket på Lakselv ungdomsskole ble revet av bygget natt til torsdag. Foto: Porsanger kommune

Satt krisestab i natt

Kommunen satt i natt krisestab for å sikre området sammen med brannvesenet. Naboer rundt ble varslet og oppfordret om å holde seg innendørs. Veiene rundt skolen ble stengt.

– Vi kommer til å gjøre en vurdering nå på formiddagen om de skal åpnes igjen. Nå har vinden heldigvis løyet litt, men vi må se det litt an. Vi holder det foreløpig stengt rundt skolen fordi det kan være bygningsmateriell som flakser rundt skolen. Vi vil ikke at folk blir skadet.

NRK-reporter John Inge Johansen hadde problemer med å holde kameraet på plass under direkterapporten sin på Dagsrevyen. Du trenger javascript for å se video. NRK-reporter John Inge Johansen hadde problemer med å holde kameraet på plass under direkterapporten sin på Dagsrevyen.

Selv om vinden har roet seg, vil det i løpet av dagen blåse noe opp igjen – riktignok ikke like kraftig som natt til torsdag. I Lakselv er det meldt liten kuling med vindkast på 18 m/s ut mot kvelden. Det er også fremdeles gult farevarsel langs kysten.

I Porsanger blir de i dag å jobbe på for å rydde mest mulig i området.

– Vi skal prøve å sikre en del ting, spesielt om der er flere løse takplater så det er gjort før det kommer mer vind i ettermiddag og kveld, sier Martinussen i Porsanger kommune.

Bilde stein som ble kastet opp fra havet på grunn av stormen over Dyfjordveien

Stein ble kastet opp fra havet

Siv Kristin Sørdal, trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen, kan bekrefte at stein har blitt kastet opp fra havet på Dyfjordveien i Finnmark.

– Det er så sterk vind at det kastes masse stein inn på veien, slik at mannskapet på brøytebilen har meldt den stengt.

Sørdal sa at det ville gjøres en ny vurdering om veien skal åpnes torsdag klokken 09:00

Klokken 09:30, torsdag, er veien åpnet.

- Veien er akkurat åpnet. Den er litt smal enkelte steder, fordi kraftige bølger i natt har vasket ut veien. Her vil det bli satt opp kjegler. Når disse utbedringene er gjort, vites ikke. Det er opp til fylket å avgjøre.

Det sier Sebastian Hansen, skiftleder hos Selvaste Persen Maskin AS, som har anbudet på strekningen.

Foto: Privat

Brygge blåst på havet

På Bjarkøy utenfor Harstad har en mer enn hundre år gammel brygge, med et tre etasjes bygg, seilt på havet.

Eieren, Bente Haukebøe, forteller til NRK at hun ikke har vært der selv, men har fått med seg det som skjer gjennom bilder.

– Det var fullt av gammel historie. Det er et stort tap, ikke bare økonomisk. Den er en ærverdig brygge som er kjent for alle i lokalsamfunnet. Alle har et forhold til den, sier Haukebøe.

Hele første etasjen av bygget er knust, etter det Haukebøe kan se.

– Vi har fått beskjed av politi og brannvesen om at man ikke må nærme seg, da hele bygget kan rase sammen. Det er klart det er masse ting der som jeg håper vi kan få ut etter hvert, sier hun.

Også i Ersfjordbotn har et mindre bygg blåst på havet. Det er ikke meldt om personskade.

– Det blåser innover i bygda og opp mot skolen. Ingenting er sikret, så det kan være farlig å bevege seg her nå. Ting flyr rundt i lufta, sier Trude Lorentzen til NRK.