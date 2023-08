V-22 Osprey er tilbake i Norge

Det er kommet to amerikanske V-22 Osprey fly til Norge. Til sammen skal det være fire fly som skal trene og øve i Norge.

– Det er for at de skal gjøre seg kjente med nærområdene våre, sier Johnny Karlsen, talsperson i Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

Det var Vesterålen Online som omtalte saken først.

Når sommerferien er over så tar øvingsaktiviteten seg litt opp. Det gjelder også med allierte.

Flyene kommer til å være synlig flere steder i Nord-Norge i den nærmeste fremtiden.

Bell Boeing V-22 Osprey er et fly som kan ta av å lande som et helikopter, og fly som et vanlig propellfly når den er i luften.

Det var et slikt fly som styrtet i Gråtådalen under Cold Response øvelsen i 2022. Fire amerikanske soldater mistet livet i ulykken.