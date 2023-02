Uværet på tur tilbake – såpeglatte veier i Nord-Norge

Nye farevarsler forteller om mer uvær i vente.

Nå kan hovedveien inn til Bodø, riksveg 80 mellom Fauske og Bodø, bli stengt på kort varsel.

Årsaken er fare for nye sørpeskred ved Kistrand i løpet av helga. Det opplyser Statens vegvesen.

Meteorologisk institutt opplyser om at det vil komme nok et væromslag til Nord-Norge.

– Det vil være gradvis stigende temperatur, så det vil bli sludd og snøbyger i løpet av natta, som går over til sludd og regnbyger i løpet av søndagen.

Det sier vakthavende meteorolog Martin Granerød.

For søndag kommer det et kortvarig mildvær inn over Nord-Norge. Det gir underkjølt regn som fryser når det treffer bakken og gir speilglatte veier.

Fare for ising søndag Foto: Meteorologene.no

– Det er greit å være forberedt på at det kan være litt utfordrende på veiene i løpet av morgendagen.

Granerød opplyser om at det er sendt ut gult farevarsel for is i store deler av Nord-Norge: Nordland, Troms og de vestligste delene av Finnmark.

– Når den først nedbøren kommer i natt kan det være noe underkjølt eller regn som fryser på bakken og da kan det bli isete og glatt. Det er hovedsakelig første delen av uværet.

Bilberger: – La bilen stå!

I Tromsø forbereder bilberger Roy Hansen, som er medeier i Tromsø bilredning 24/7 AS, seg på en travel helg.

De har dobbelt opp med mannskap i forkant av været som skal sette inn.

Han forteller at de i januar allerede har hatt rekord på antall utrykninger, med det krevende og skiftende været som har vært. Vanligvis ligger de på rundt 200 bilberginger i måneden – i januar berget de 320 biler.

Roy Hansen, styreleder og eier av Tromsø bilredning 24/7 AS. Foto: Privat

Hansen har to oppfordringer til bilister som vil unngå å bli hans eller andre bilbergeres klienter de neste dagene:

– Ikke kjør på piggfrie dekk på hålka, og hvis du absolutt ikke må ut på veien: La bilen stå.

Han frykter at slik været er meldt, kan de på grunn av sikkerheten til egne ansatte måtte avlyse eller utsette bergingsaksjoner.

– Vi må hele tiden vurdere sikkerheten på stedet, slik at vi ikke havner i samme klemma selv. Hvis en syv tonn tung bergingsbil raser ned en bakke, kan det jo bli fatalt.

VIS HENSYN: Hansen oppfordrer bilistene til å vise hensyn hvis uhellet er ute og varseltrekantene advarer om pågående bergingsaksjon: sakk farten og respekter pågående redningsaksjoner. Foto: VIKING

Han forteller om tilfeller hvor ansatte nesten blir påkjørt av bilister som holder høy fart og kjører gjennom sperringene rundt pågående bergingsaksjoner.

– Det bekymrer meg at mange ikke respekterer at det pågår en berging, og mange holder påfallende høy fart inn mot ulykkessteder vi rykker ut til, sier Hansen.

Bilbergerne i Tromsø og omegn er uansett rustet til å rykke ut hvis bilistene vil trenge det, det neste døgnet.

Dårlig sikt, vind og fokksnø

I omtrent hele landet har Varsom sendt ut farevarsler for søndag.

Naturfarevarsler i Norge for søndag 12. februar. Foto: Skjermbildet / Varsom.no

Fra lørdag kveld er det sendt ut farevarsel om glatte veier i Trøndelag.

For Trøndelag og Møre og Romsdal er det gult farevarsel for jord-, sørpe-, flomskred søndag.

Oransje varsel for snøskred er sendt ut for Nord-Troms, Lyngen, Sør-Troms, Indre Troms, Ofoten, Salten og Helgeland.

Det vil si at det er betydelig snøskredfare i disse områdene og det oppfordres til å unngå områder med ferske fokksnøflak, da naturlige utløste skred er mulig.

Uvær og rasfare skaper også problemer på fjellovergangene i Sør-Norge:

Det er stengt over Hardangervidda, mellom Hol og Aurland og Tyin-Årdal.

Over Hemsedalsfjellet er det kolonnekjøring.

Lørdag preges veiene i Troms av dårlig sikt forårsaket av vind og fokksnø, men foreløpig er veiene åpne.

Det var dårlig sikt på E8 inn til Tromsø i Lavangsdalen lørdag ettermiddag. Foto: Ingrid Wester Amundsen / NRK

– I Finnmark har vi en del kolonnekjøringer, forteller trafikkoperatør i Statens vegvesen, Grethe Turmo Hatten.

Tross dårlig sikt i store deler av fylket, har det vært en rolig dag for Vegtrafikksentralen.

– Men det blir nok mer å gjøre i morgen når regnet kommer, sier Hatten.

Det stopper imidlertid ikke der.

Kraftig vindkast

I helga kommer uværet tilbake. Det er sendt ut gult farevarsel for kraftig vindkast over store deler av Nord-Norge.

Vakthavende meteorolog Martin Granerød Foto: Kamilla Pedersen/MET

– Det er et stormsenter ute i Norskehavet som kommer til å prege været gjennom søndagen, sier Granerød ved Meteorologisk institutt.

– Det blir i løpet av natta å øke til en sør-sørvestlig stiv til sterk kuling på kysten og utsatte fjellstrøk.

Granerød opplyser om at det gjelder nordlandskysten fra Rørvik i Nord-Trøndelag og videre nordover.

– Vinden øker først i sør og så vil det øke i Lofoten, Vesterålen, Troms og Finnmark i løpet av natta og morgentimene i morgen tidlig. Det er sørlig stiv til sterk kuling første delen av morgendagen.

Søndag formiddag, tidlig ettermiddag vil vinden snu til vestlig sterk kuling og periodevis liten storm.

– Det er de kystnære strøkene og fjellområdene som kommer til å få den kraftigste vinden. I byene og andre tettsteder vil det også bli ganske kraftig vind.

– De eneste stedene det er sendt ut gult farevarsel for kraftig vindkast er Ofoten og indre strøk av Troms.

Der kan vindkastene komme opp i omtrent 30 meter per sekund.

Det nye uværet skal vare til mandagsmorgen er det er venta kraftige vindkast på 27–35 m/s.

– Det fortsetter med mye dårlig vær.

25. januar gikk det et stort sørpeskred på denne veistrekninga.

Rasfarlig trafikkert vei kan bli stengt

Riksveg 80 mellom Fauske og Bodø er en av Nord-Norges mest trafikkerte veier.

Fra lørdag kveld vil skredfaren igjen øke og dermed kan veien bli stengt på kort varsel.

– Vi gjør alt vi kan for å forsikre oss om at vegen er trygg, og viss den ikke er trygg vil vi stenge, sa kontrollingeniør Erling Hansen på fredag til NRK.

Statens vegvesen har satt ut vakter over ordinær beredskap for å overvåke skredløp og for å kunne stoppe trafikken raskt dersom det blir behov for å stenge veien.

For et par uker siden måtte veien stenges etter at det gikk et større sørpeskred over riksvei 80. Denne helga har Statens vegvesen folk ute for å overvåke rasområdet. Foto: Ida Bohlin / Statens vegvesen

– Det er satt opp ekstra beredskap både hos oss og ute hos entreprenørene som passer på forholdene til enhver tid, sier Siv Sørdal ved Vegtrafikksentralen nord.

I tillegg står ei drone klar for å undersøke området søndag.

– Vi er obs overalt når vi får slike varsler så styrker vi. Vi venter dårlig vær og prøver å være så forberedt som vi kan både inne og ute.

Vegtrafikksentralen oppfordrer bilister til å høre på værmeldingene før de eventuelt skal ut på veien.

– Sko deg etter forholdene og tenk deg nøye om før du legger vei når det er de værmeldingene som venter nå, sier Sørdal.