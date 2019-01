– Vi sitter her en liten gjeng og venter på at været skal bli bedre.

NRK snakker med Magnar Nicolaisen på telefon fra Saltfjellet. Fjellovergangen har vært stengt i mange timer allerede.

Selv har Nicolaisen vært værfast siden klokken 17 i går ettermiddag. Han er yrkessjåfør på vei fra Harstad, og sier han har sovet i bilen i natt.

– Vi er tre melkebiler som skal til Sandnessjøen med melk. Vi yrkessjåfører har det bra, men det er kanskje verre med dem som måtte sove i personbilene. Sånn jeg forsto det var det fullbooka på kroa.

– Melka surner ikke?

– Den står på tanker, så det går fint. Det er flere titalls biler som står og venter her. Jeg pratet med en ambulanse over fjellet i går kveld, og han sa det var seks vogntog som hadde blåst av veien på vei over Saltfjellet.

– Har heldigvis Netflix

Lenger opp på selve Saltfjellet står det minst ti vogntog, som har stått fast siden i går ettermiddag.

En av dem er yrkessjåfør Jens Kristian Hjertvik, som er på vei hjem til Kristiansund etter å ha vært i Tromsø og Lofoten.

Da han skulle over Saltfjellet i går, ble han stoppet av en semitrailer som blåste av veien, og siden har han stått på samme sted.

– Jeg har stått her i nøyaktig 19 timer og 21 minutter når du ringer, forteller Hjertvik på telefon fra førerhytta i vogntoget.

Hjertvik forteller at det har blåst kraftig i hele natt og utover dagen i dag, kombinert med snø og dårlig sikt er ikke det en god kombinasjon.

– Kjeder du deg?

– Neida, jeg har Netflix og sånne ting, så tiden går. Men jeg vil jo gjerne hjem, så jeg håper det løyer utover ettermiddagen og kvelden.

Her har Jens Kristian Hjertvik våget seg ut av vogntoget for å fotografere forholdene på E6 på Saltfjellet. Foto: Jens Kristian Hjertvik

Det meste av fjelloverganger er stengt

Uværet i Nord-Norge fortsetter fredag, og det er en travel trafikkoperatør i Statens vegvesen NRK snakker med fredag formiddag:

– Alle de viktige fjellovergangene er stengt. Saltfjellet, Bjørnfjell, Umbukta, Krutfjellet, Beiarfjellet, Graddis på svensk side...

– Det meste av fergeruter i Nordland er stengt. Været skal fortsette utover dagen, så det kan bli langvarig flere steder sier Dag Kristiansen.

Han legger til at det har begynt å ta seg opp med dårlig vær i Troms også, og at det merkes på blant annet Kvænangsfjellet.

– Finnmark får dårlig vær fra i ettermiddag. Folk må bare oppdatere seg på hjemmesidene til Statens vegvesen. Vi får så mange telefoner nå at vi ikke rekker å svare alle.

Arild Vindheim følger med på flytrafikken for Widerøe, og sier at de har problemer med å lande fredag formiddag.

– Vi har ikke vært i Lofoten i hele dag. Det eneste stedet vi har vært nede er på Helgeland ved Mosjøen. Per nå kan vi ikke lande på Mo eller i Lofoten.

– Vi ser det an fra time til time. Per nå ser det ikke bra ut for spesielt Leknes og Svolvær, sier Vindheim til NRK.

En bil blåste av veien på E10 i Lyngvær fredag morgen. Ifølge politiet er det ingen personskade, og sjåføren sørger for bilberging selv. Foto: John Inge Johansen / NRK

Flere konsekvenser

Stormen skadet i natt deler av moloen som også er kjørevei til Husøy på Senja. Bølger har revet vekk 100 meter av rekkverket på innersida av moloen. Det er også slått hull i kjørebanen. En av båtene fikk også skader.

Uvær skadet molo på Husøy i Troms. Foto: Rolf Bjørnar Tøllefsen

I Bodø var moloen og småbåthavna stengt i natt.

Torsdag kveld ramlet en landgang i havet. Noe som medførte at en mann ble stående fast på flytebrygga, og måtte hentes av Redningsselskapet. Mannen kom seg trygt i land til slutt, skriver Avisa Nordland.

Politiet har også fått melding om løse takplater og takstein, noe som blant annet har medført at mindre områder i Bodø har blitt avsperret.

På Mo i natt ble deler av et hustak tatt av vinden.

– Når det ble lys dag kommer det frem en båt i fjæra hos oss, forteller en Stamsund-leser som har sendt dette bildet til NRK. Foto: Karl Olav Wulff

Vil øke på i Troms og Finnmark

Vakthavende meteorolog Sjur Wergeland forteller at det fredag er Lofoten som har mest vind, og sier dette er siste rest av full storm fra nordvest.

– Vinden vil etter vært minke. Troms er i en litt roligere periode nå, men det vil øke på igjen utover ettermiddagen. Vi snakker nordvestlig liten storm på de utsatte stedene.

Også i Finnmark vil det etter hvert øke på.

– Vest-Finnmark får vindøkning utover ettermiddagen. Det blir nordvestlig listen storm. Det drar seg på utover ettermiddag inn mot kvelden. I Finnmark vil det ikke roe seg før et stykke utpå ettermiddagen lørdag.

Wergeland kan ellers melde om snø og haglbyger.

– Lørdag er vi i Nordland over på nordvestlig frisk bris og perioder med snøbyger. I Troms vil det roe seg lørdag kveld.

Av observasjoner kan Wergeland opplyse at: