Uvær tvang bergingsmannskaper tilbake – gir opp å hente ut skadde arbeidere i dag

To politifolk og to lokale reindriftsutøvere gjorde et forsøk på å ta seg fram på snøskuter til ulykkesstedet ved Hansfinnvatnet i Leirfjord i dag.

Til sammen 10 arbeidere sitter værfast på ei brakke i 500 meters høyde.

Fire av dem havnet under vann inne i en overføringstunnel i forbindelse med kraftutbygging for Helgeland Kraft.

Alle fire skal ha blitt kraftig nedkjølt etter ulykken, og ville normalt vært sendt til sykehus. Ifølge AMK har to av dem skader som gjør at de bør ha helsehjelp.

I normalt vær og føre ville turen med snøskuter fra Leirvik til Hansfinnvatnet tatt 2,5 timer.

Men uvær, vanskelig terreng og stor rasfare gjorde at mannskapene fikk store problemer.

– Det ble ingen søndagstur. Til slutt ble vær- og føreforholdene så vanskelige at de måtte gi opp, sier operasjonsleder Ivar Bo Nilsson ved Nordland politidistrikt.

Mannskapene snudde ved Klampen, like over tregrensa.

Det betyr at dersom de ti arbeiderne skal hentes ut må det skje med helikopter.

Helikopteret måtte avbryte

HANSFINNVATNET: Til sammen 10 arbeidere sitter værfast i denne brakka i 500 meters høyde ved Hansfinnvatnet. Fire av dem var involvert i en arbeidsulykke torsdag ettermiddag. Foto: Helgeland Kraft

Et ambulansehelikopter fra Brønnøysund har også gjort to forsøk på å hente ut de skadde arbeiderne. Men sterk vind, snø og tett skodde gjorde at også helikopteret måtte gi opp og returnere.

– Siste forsøk ble gjort nå i ettermiddag. Vi trodde vi hadde et værvindu, men det gikk ikke, sier redningsleder Mariell Bakklund ved HRS.

Hovedredningssentralen opplyser til NRK at det ikke blir gjort flere forsøk på å hente ut arbeiderne i dag.

– Helsevesenet er hele tiden i kontakt med personene på fjellet. Beskjeden vi har fått er at vi skal avvente og prøve igjen i morgen, sier Bakklund ved HRS.

Jobbet i tunnel

– Vi avslutter arbeidet der inntil videre, til vi får oversikt over situasjonen. Nå er det om å gjøre å få dem ned fra fjellet. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

De ti norske og polske arbeiderne jobber med utbygging av Vassenden kraftverk. De er ansatt hos hovedentreprenøren Bleikvassli Gruber.

Daglig leder i Helgeland Kraft Vannkraft, Torkil Nersund sier de ser alvorlig på hendelsen.

– Vi har vært i kontakt med noen av dem i dag. De er preget av hendelsen, men har det etter forholdene bra. Vi har full forståelse for den krevende situasjonen de står i, sier han.

Nersund vil ikke spekulere i hva som er årsaken til arbeidsulykken.

– Det vi vet er at det skjedde under arbeid i en overføringstunnel. Det er snakk om vann og nedkjøling.

Han har ikke oversikt over hva slags arbeid de skulle utføre.

– Vi avslutter arbeidet der inntil videre, til vi får oversikt over situasjonen. Nå er det om å gjøre å få dem ned fra fjellet.

Helgeland Kraft ser nå på hvilke måter de kan bistå hovedleverandøren sin på.

Etter arbeiderne er trygt nede fra fjellet vil de forsøke å kartlegge hendelsesforløpet og forhindre at lignende hendelser skjer igjen.