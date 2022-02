Vindkast i orkan styrke i nord – Snøskred over E6

Det var meldt liten til full storm over Nordland fra torsdag til fredag. I natt traff været med full styrke.

Tidlig fredag morgen ble det kjent at en frontkollisjon mellom to biler tok livet til én person i Rana kommune.

Fiskebåt kantra og forliste

Like etter midnatt kantret og forliste en fiskebåt med to personer om bord nordøst for Landegode i Vestfjorden. Det var Kystradio Nord som fanget opp et mayday-signal fra fiskebåten.

– Vi sendte redningshelikopter og redningsskøyta fra Bodø til stedet. Redningshelikopteret kom først fram og fikk heist de to opp fra båten. De ble fløyet til sykehuset i Bodø for observasjon. De skal ikke ha pådratt seg alvorlige fysiske skader, sier redningsleder Håvard Kjøllmoen ved HRS til Lofotposten.

Flere steder er det meldt om sterk vind, og åtte fjelloverganger er stengt i Nordland alene.

De er følgende:

Stengte fjelloverganger Ekspandér faktaboks E6 over Saltfjellet

E10 Bjørnfjell

E12 i Umbukta

Fylkesvei 813 Beiarfjellet.

Riksvei 77, Junkerdalen på svensk side. Ny vurdering klokken 8.

E6 ved Mjåvatnet ved sørsida av Korgfjellet Veien er stengt Mjåvatnet Mosjøen-siden av Korgfjelltunellen. Omkjøring via fylkesvei 78.

E6 Kråkmofjellet i Hamarøy/Sørfold, Nordland

E6 Ofoten-Sør-Troms: Stengt mellom Bjerkvik og avkjøring Gratangsbotn på grunn av uvær. Omkjøring for personbiler om Grov på fylkesvei 82.

Ev 6 Storvatnet bom (fjellovergang) i Gratangen, Troms og Finnmark - Ev 6 Bjerkvik (rundkjøring) i Narvik, NordlandGjelder i mellom Langmyra og Bjerkvik/Skolglund. Omkjøring for småbiler via Grov Merk at sluttiden er midlertidig og kan endres.

Bruer stenges og åpnes fredag morgen.

– Spesielt høye biler bør vurdere om de vil kjøre over. Selv på gult kan det være for mye vind, opplyser Vegtrafikksentralen.

Torghatten melder at begge fergene i fergesambandet Drag-Kjøpsvik er innstilt i uværet.

Boreal har også innstilt alle busser i Narvik kommune i dag.

Fergesambandet mellom Bodø – Værøy – Røst (B-ruta) er innstilt. Se hvilke fjelloverganger som er stengt hos Statens vegvesen.

Ras over E6

Det er sendt ut oransje farevarsel for svært kraftige vindkast i Troms fredag.

Enkelte steder vil det bli full storm, og vindkastene kan ha en hastighet på 27 til 28 m/s.

Slik så det ut på Skjervøy i Troms fredag morgen. Foto: Statens vegvesen

Meteorologisk institutt sier folk må forberede seg på forsinkelser og innstillinger i både ferge- og flytrafikken.

E6 over Kvænangsfjellet er allerede blitt stengt etter at et stort snøskred har gått over veien.

Ifølge Vegtrafikksentralen er skredet tre-fire meter høyt, og har gått rett nord for Mettevoll i Nordreisa.

– Det er for tidlig å si når veien kan åpne igjen. Det vil bli vurdert av entreprenør og Statens vegvesen når det blir lysere ute, sier Håvard Langmo ved Vegtrafikksentralen.