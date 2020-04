Varsler opp mot full storm fra Trøndelagskysten til Troms

Et lavtrykk ute i Norskehavet gir et kraftig uvær det kommende døgnet. Lavtrykket beveger seg nå innover Nordland og etter hvert Sverige.

– Det gjør at vi får et særlig kraftig vindfelt over Nordland. I tillegg er det sendt ut farevarsel i Trøndelag og Sør-Troms om kraftig vind, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød.

Han sier det kan gi vindstyrker mellom liten og full storm fra trøndelagskysten til sør i Troms.

– Vi vil kunne få liten til full storm fra kysten av Trøndelag og nordover til Sør-Troms. Det er områdene som er mest utsatt for nordvestlig vind som vil merke den kraftigste vinden, sier meteorologen.

Vakthavende meteorolog Martin Granerød. Foto: Solveig Horvei / NRK

Det er ventet vindkast med styrke på mellom 30 og 35 meter per sekund på de mest utsatte stedene.

– Det er nok til å flytte på både trampoliner og hagemøbler. Vi anbefaler å sikre løse gjenstander og unngå ferdsel på utsatte steder. I tillegg kan det være lurt å sjekke vegmeldingene om man skal ut i bil, sier han.

Betydelig skredfare

Både i dag og i morgen ventes det betydelig snøskredfare flere steder i landet.

Odd-Arne Mikkelsen er vaktleder ved snøskredvarslinga Varsom.no. Foto: Nils Mehren / NRK

– Utfordringa blir snøen som blir flyttet på av vinden og danner ustabile fokksnøflak. Vi har nå oppjustert til faregrad 3 for morgendagen og deler av tirsdagen i store deler av landet, sier vaktleder Odd-Arne Mikkelsen ved snøskredvarslinga Varsom.no .

Kan gi utfordrende kjøreforhold

I Nordland er Nordlandsbanen stengt mellom Lønsdal og Dunderland på grunn av værforholdene, melder Bane Nor.

Vy skriver på sine nettsider at man må regne med forsinkelser og innstillinger. De vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre igjen.

Det er i løpet av søndag kveld og frem til mandag formiddag man vil få den kraftigste vinden, før den gradvis avtar.

– I tillegg er også temperaturen synkende. Det kan gi utfordringer særlig på høytliggende fjelloverganger. Kombiner med nedbør og kraftig vind, kan det bli snøfokk og vanskelige kjøreforhold, sier Granerød.

Varsler 15 til 30 centimeter snø

Det er også sendt ut gult farevarsel om mye snø I Nordfjord og Møre og Romsdal. Nordland.

– Enkelte steder kan man få mellom 15 og 30 centimeter snø det kommende døgnet.

I løpet av mandag er det også ventet at man østafjells vil få sterke vindkast med en styrke på rundt 20 meter per sekund.

– Det er også nok til at vinden vil kunne flytte på løse gjenstander, sier Granerød.