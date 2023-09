Uvær får følger for fergetrafikken

Torghatten Nord informerer tirsdag ettermiddag om at alle A-rutene i sambandet Lødingen - Bognes er innstilt inntil videre på grunn av dårlig vær.

B-rutene går som normalt foreløpig.

Meteorologisk Institutt har sendt ut et gult farevarsel for vindkast. Varselet gjelder for deler av Nord-Salten, Ofoten og Sør-Troms fra den 19. september klokken 18.

Fra tirsdag kveld til onsdag morgen ventes lokalt kraftige vindkast på 27-30 m/s fra øst.

Varsom.no skriver at det er muligheter for innstilte ferge- og flyavganger, og at annen transport kan bli påvirket. De ber folk på generelt grunnlag om å sikre løse gjenstander, og unngå unødvendig fredsel på utsatte steder.