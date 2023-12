Utskrivningsklare pasienter koster UNN flere hundre millioner

Kommunene i UNN HFs opptaksområde overlater regninger på 185 millioner kroner for utskrivningsklare pasienter, til sykehusene.

Det skriver Fremover.

Narvik, med sine 22.000 innbyggere, er registrert med 966 utskrivningsklare liggedøgn i 2023.

Det vil si pasienter som er ferdig medisinsk behandlet av spesialisthelsetjenesten, og som har behov for et kommunalt tilbud.

Når kommunen ikke har noe å tilby, forblir de liggende i ei sykehusseng.

Tromsø og Harstad har henholdsvis 6.579 og 3.338 døgn med slike utskrivingsklare pasienter.

Narvik har likevel høyere rotasjon på pasienter enn de to andre sykehusene.

Dette koster UNN store summer.

Totalt ble det en merkostnad for UNN i 2023 på cirka 185 millioner kroner som er et estimat for oppgaver som egentlig skal ivaretas i primærhelsetjenesten/kommunene.

Hver kommune betaler sykehusene 5.558 kroner for hver utskrivningsklare pasient som de ikke greier å skaffe tilbud til, men kostnadene for sykehusene per pasient er over 18.000 kroner, fremgår det i dokumenter til tirsdagens styremøte i UNN HF.