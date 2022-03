Utsetter tarmkreftavgjørelse

Styret i Helse Nord har vedtatt å utsette beslutningen om hvor tarmkreftkirurgien skal utføres på Helgeland, melder både Helgelendingen og Helgelands Blad samtidig.

I februar ble det kjent at styret i Helgelandssykehuset vil legge denne typen behandling til Mo i Rana, men styremøtet i Helse Nord ønsker en bedre utredning før de tar en endelig beslutning om plassering – Mo i Rana eller Sandnessjøen.

– Jeg opplever at styret er tydelig på at tarmkreftkirurgien skal tilbakeføres til Helgelandssykehuset, men at vi ikke er klar til å beslutte det nå, oppsummerte styreleder Renate Larsen, ifølge Helgelendingen.

Styret i Helgelandssykehuset vedtok 15. mars at de ville samle tarmkreftkirurgien ved sykehuset på Mo. Avgjørelsen ble tatt med seks mot fire stemmer.