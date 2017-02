Utsetter behandlingen av omstridt hjertetilbud i Nord-Norge

Avgjørelsen skulle etter planen falle under Helse Nords styremøte på onsdag denne uken, men nå bekrefter Helse Nord at saken utsettes, skriver de i en pressemelding.

Årsaken er at reaksjonen fra fagmiljøet ved Universitetssykehuset i Tromsø gjorde at Helse Nord frykter for samarbeidsklimaet.

– En etablering av PCI-tilbudet ved Nordlandssykehuset Bodø som en senter-satellitt-modell er avhengig av et samarbeid mellom fagmiljøene i Tromsø og Bodø. Dette er det mest kritiske punktet for å lykkes. Det viser også den eksterne risikovurderingen. Styrken og formen på reaksjonene som er kommet gjør at det ikke ville være forsvarlig å sette i gang et slikt arbeid nå. Derfor utsetter jeg, i samråd med styreleder Marianne Telle, saken fra behandling i dette styremøtet. Vi vil bruke tiden framover til å avklare forutsetningene for et samarbeid, sier direktør Lars Vorland i pressemeldingen.

Dermed fortsetter striden mellom fagmiljøene i Bodø og i Tromsø.

Kun PCI i Tromsø

I dag er det bare Universitetssykehuset i Tromsø som utfører utblokking av tette blodårer til hjertet, såkalt PCI, for pasienter fra hele Nord-Norge.

Derfor må nær 600 akutte hjertepasienter i Nordland hvert år fraktes til Tromsø for avansert undersøkelse og behandling.

Helse-Nord-direktør Lars Vorland gikk på bakgrunn av dette inn for å opprette et PCI-tilbud også i Bodø. Han mente at et tilbud om PCI ved Nordlandssykehuset Bodø ville være med på å utjevne forskjellene og forbedre behandlingstilbudet.

– Forskjellene i behandlingstilbudet er i dag for store. Det kan vi ikke leve med, sa Vorland.

– Kan virke splittende

Men ved Universitetssykehuset i Tromsø er de rykende uenig innstillingen fra Helse Nord-sjefen.

Representantene for fagmiljøene mener at et PCI-tilbud også i Bodø, vil svekke tilbudet til hjertepasientene i Nord-Norge og at det kan virke splittende og ikke styrkende når det kommer til kompetanseutvikling.

Fra pressekonferansen Du trenger javascript for å se video.

Saken oppdateres