Utsetter behandling av PCI-saken: – Trenger mer tid

– Helse Nord RHF trenger noe mer tid, og justerer derfor tidslinjen, melder Helse Nord på sine egne hjemmesider.

PCI er utblokking av tette og trange blodårer i hjertet. Mens alle pasienter i nord tidligere måtte til Tromsø, ble PCI i 2020 en del av tilbudet ved Nordlandssykehuset i Bodø. Forutsetningen var et samarbeid med UNN i Tromsø, men det har ikke fungert.

12. april fikk Helse Nord RHF overlevert evalueringsrapporten fra ekspertgruppen som har vurdert etableringen av PCI-tilbudet i Nordlandsykehuset.

Ekspertutvalget mente at tilbudet i Bodø enten må legges ned eller styres fra Tromsø.

Seks år etter at tilbudet i Bodø ble opprettet, ser det ut til at PCI-tilbudet i Bodø har vært en suksess.

Blant annet viser tall fra Avisa Nordland at mer enn 4.000 pasienter blitt behandlet med ulike typer av PCI og utredninger i Bodø siden oppstarten i 2020.

Men i en kronikk hevder en av Norges fremste hjertespesialister Kåre Bønaa at dødeligheten ved Nordlandssykehuset har økt med 32 prosent etter at PCI ble innført her.

Etter overleveringen ble de fire sykehusforetakene i regionen invitert til å komme med kommentarer til rapporten, og gi tilbakemelding om det var faktaopplysninger som eventuelt burde korrigeres.

– Vi har nå bedt ekspertgruppen vurdere disse innspillene, og i hvilken grad det får betydning for deres konklusjoner. Vi trenger litt mer tid for å kunne ferdigstille en sak for styret, sier administrerende direktør i Helse Nord RHF, Marit Lind.

Justeringen i tidslinjen gjør at saken vil bli fremmet til behandling i styremøtet i Helse Nord RHF 19. juni, og ikke 29. mai som opprinnelig planlagt.