Anita Presthus vinker inn en bil som har blitt målt til over fartsgrensen.

På nesten hver eneste kontroll Utrykningspolitiet gjennomfører, må de stanse biler som har kjørt over fartsgrensen. Denne gangen er det intet unntak.

– Vi har målt deg til en hastighet på 69 kilometer i timen i 50-sonen. Laseren har en sikkerhetsmargin på 3 kilometer i timen. Da er vi på 66 kilometer i timen. Det jeg kan tilby deg for dette, er et forenklet forelegg på 7800 kroner og tre prikker, sier makker Preben Madsen til en bobilsjåfør.

Noen gjør det bevisst, andre er uoppmerksom. Uansett unnskyldning, slipper de ikke unna forelegget fra politiet.

Dette gjør et stort innhogg i feriebudsjettet til de fleste.

– Vi gjør dette for å forebygge alvorlige trafikkulykker. Det har det vært mye av de siste årene, sier Anita Presthus. Hun er politioverbetjent og gruppeleder for utrykningspolitiet i Nordland, Troms og Finnmark.

Utålmodige bilister

NRK møter patruljen på E10 ved Kongsvika. Dette er en veistrekning mange som vil til Lofoten må kjøre forbi.

– Vi ser at det er en del utålmodige bilister.

– Hvem er det som kjører for fort?

– Det er gjerne turister som skal på ferie. De er fascinert av omgivelsene og glemmer seg av.

Igjen piper det i lasermåleren, og Presthus må nok en gang ut i veien for å stanse en bil. Denne gangen gikk det altfor fort.

I juni ble 13.000 bilister tatt med for høy fart. Det er alvorlig, mener Geir Marthinsen.

– Det er selvfølgelig altfor mange. Vi vet at høy fart er en medvirkende årsak til de alvorligste ulykkene vi har. Vi skulle gjerne sett at flere av de holdt fartsgrensen.

Videre sier Marthinsen at rus er en veldig stor utfordring i trafikken.

– Det er både alkohol, illegale stoffer og medikamenter, mange ganger i et samspill. Vi skulle gjerne sett at vi hadde hatt langt færre av de på veien fordi de utgjør en risiko for meg og deg.

Fratatt førerkortet

En svenskregistrert bil har blitt målt til 79 kilometer i timen. Fartsgrensa på stedet er 50. Dermed får ikke føreren kjøre bil mer i Norge.

Og føreren er ikke alene.

Daglig er Utrykningspolitiet langs veiene i Norge. Målet er å få ned råkjøringen langs veiene. På den måten kan de verste dødsulykkene forhindres.

Anmeldelse for fart Politidistrikt jan-juni 2022 jan-juni 2023 Differanse Oslo politidistrikt 229 161 -68 Øst politidistrikt 623 653 30 Innlandet politidistrikt 388 331 -57 Sør-Øst politidistrikt 664 517 -147 Agder politidistrikt 140 199 59 Sør-Vest politidistrikt 375 294 -81 Vest politidistrikt 276 249 -27 Møre og Romsdal politidistrikt 218 203 -15 Trøndelag politidistrikt 353 342 -11 Nordland politidistrikt 179 191 12 Troms politidistrikt 186 195 9 Finnmark politidistrikt 74 63 -11 Sysselmesteren på Svalbard 5 3 -2 Total 3710 3401 -309 Oversikten inneholder tall fra UPs kontroller og politidistriktenes egne kontroller

I fjor omkom 48 personer på norske veier i sommermånedene. Det høyeste tallet siden 2016.

Men tallene på drepte for i år er allerede høyere enn fjorårets.

I fjor mistet 36 livet i trafikken fra januar til og med mai. Hittil i år er tallet høyere med 39 drepte.

Færre bruker mobilen

Fra 1. februar økte satsene på trafikkbøter med 30 prosent. Det koster deg nå 9700 kroner å bruke mobilen mens du kjører.

Og det ser ut til å ha påvirket bilistenes mobilbruk.

– Det var ment til å være avskrekkende. Vi tror det har bidratt til andel mobilbruk har blitt færre, sier Geir Marthinsen, UP-sjef i Nordland.

Geir Harald Marthinsen, UP-sjef i nord Foto: TOR FARSTAD

Sammenlignet med første halvår i 2022 og 2023, har antall bilister tatt for mobilbruk gått ned med 42 prosent.

Intensiverer kontrollene

I hele juni, juli og august intensiverer Utrykningspolitiet fartskontrollene på europa- og fylkesveiene.

Men så langt i år har færre fått forenklet forelegg eller blitt anmeldt, sammenlignet med samme tid i fjor.

Forenklede forelegg for fart Politidistrikt jan-juni 2022 jan-juni 2023 Differanse Oslo politidistrikt 1548 701 -847 Øst politidistrikt 7010 6662 -348 Innlandet politidistrikt 5576 4692 -884 Sør-Øst politidistrikt 9520 8500 -1020 Agder politidistrikt 2854 4593 1739 Sør-Vest politidistrikt 6386 6242 -144 Vest politidistrikt 5951 6758 807 Møre og Romsdal politidistrikt 3876 3544 -332 Trøndelag politidistrikt 5071 4875 -196 Nordland politidistrikt 3632 3684 52 Troms politidistrikt 3717 3361 -356 Finnmark politidistrikt 1366 1271 -95 Sysselmesteren på Svalbard 0 8 8 Sum: 56507 54891 -1616 Oversikten inneholder tall fra UPs kontroller og politidistriktenes egne kontroller

Presthus er klar på at de gjør det de kan for å få redusert ulykkene.

– Vi skal klare det, og da må vi være synlig. Vår viktigste oppgave er å være ute på veiene og forebygge. Fortsetter vi med det, skal det bli bedre.

– Er det mange som ikke vil godta foreleggene?

– Nei, det er det ikke. Men noen blir oppgitt over størrelsen, sier Madsen.