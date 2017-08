Utreder hvor Tysfjord skal deles

Fylkesmannen utreder nå hvor hvor grensen skal gå når nåværende Tysfjord kommune blir delt i to, etter at det i vinter ble klart at kommunen skulle tvangsdeles. Regjeringen har foreslått at nordøstsiden av Tysfjord skal slås sammen med Narvik og Ballangen, mens sørvestsiden av kommunen skal slås sammen med Hamarøy. Saken er sendt ut på høring, og høringsfristen er satt til 31. august.