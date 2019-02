Utlyser skuddpremie etter at lam ble drept av kråkefugler

– Det har ikke vært et problem tidligere, men i fjor ble fem lam tatt, og jeg er glad for at det blir gjort tiltak nå.

Sauebonde og veterinær Bjørn Inge Rikardsen har to steder i Dønna kommune hvor han holder sau. Det siste året har kyniske jegere i form av ravn og kråke gått til angrep på lam.

Både kråke og ravn er svært intelligente og måten de jakter på er både smart og grotesk, noe som også kom til uttrykk da 15 lam ble tatt på Vega i 2017.

– Ravnen jakter i par. Den ene distraherer mora mens den andre går løs på lammet. Den hakker ut øynene på lammet og hakker deretter ut analåpningen for å tømme dem for innvoller, til det bare er et tomt skjelett igjen, sier Rikardsen.

Etter øynene er hakket ut, går spesielt ravn inn rundt endetarmsåpningen og spiser de indre organene til lammet. Her illustrert fra saken på Vega i 2017. Foto: John Arne Ludvigsen

Konsekvenser for bøndene

Bonden er ikke den eneste som opplevde dette i fjor. Dette har ført til at Herøy i et interkommunalt samarbeid med Dønna kommune, har utlyst en skuddpremie på kråke, ravn og mink i begge kommunene.

Forskrift om skuddpremie i Herøy kommune Ekspandér faktaboks § 1. For kråke (Corvus cornix), ravn (Corvus corax) og mink (Neovision vision) som felles innenfor Herøy kommunes grenser utbetaler Herøy kommune skuddpremie. § 2. Den som krever skuddpremie må legge fram fire føtter av mink. For kråke og ravn er det tilstrekkelig at den som krever skuddpremie leverer inn begge beina til fuglen. § 3. Den som kommunen bemyndiger til å anvise skuddpremie beholder føttene av mink, kråke og ravn. Skuddpremie attesteres på landbrukskontoret. § 4. Skuddpremiesatsene i Herøy kommune er: Kråke: kroner 75, – Ravn: kroner 75, – Mink: kroner 250,–. § 5. Forskriften trer i kraft 1. januar 2019 og er gjeldende til 31. desember 2021.

Landbrukssjef i Dønna og Herøy, Jørn Høberg, sier at i tillegg til lammedød, har det vært kråker som har hakket hull i rundballer, noe som kan ha store konsekvenser for melkekvaliteten som produseres.

– Det har vært flere henvendelser fra landbruksnæringen på Herøy og Dønna. Det er også bekymring rundt bestanden av Vipe og Storskarv, på grunn av den store kråke- og ravn-bestanden.

Martin Eggen, Naturvernrådgiver NOF. Foto: Jon Olav Larsen / Norsk Ornitologisk Forening

Men det er ikke alle som mener skuddpremie er riktig vei å gå. Norsk Ornitologisk Forening (NOF) har sendt klage til kommunen og mener forskriften er utstedt på feil grunnlag.

– Vi har i lengre tid vært skeptisk på at kommuner driver med skuddpremieordning. Kråka og ravnens bestand i Norge regnes å være stabil, og de har en god funksjon i naturen. Det er ikke hensiktsmessig å gjøre det sånn, sier Naturvernrådgiver i NOF, Martin Eggen.

ANGRIPER FRA LUFTA: Kråker går for å være spesielt smarte. De lærer av hverandre, og har noen først har lært seg dette, så vil de fortsette, sier Bård Gunnar Stokke i Norsk institutt for naturforskning. Foto: Bjørnar Hansen

– For svak dokumentasjon

Eggen, som har signert klagen han har sendt til Herøy kommune, sier blant annet at NOF burde blitt kontaktet når forskriften ble lagt ut på høring.

I tillegg mener han at dokumentasjonen på at bestanden kråkefugler har økt ikke finnes, og at når kråker gjør skade på næringsvirksomhet skal skadefellingsforskriften brukes.

Dette er både bonde Rikardsen og Høberg uenig i.

Bjørn Ingen Rikardsen, bonde og veterinær. Foto: Privat

– Jeg vil si at det er et klart tegn på at bestanden øker når både jeg og andre opplever en stor økning i at lam blir tatt av kråkefugler. Gir du fellingstillatelse har du allerede et problem, mens en skuddpremie virker mer forebyggende, sier Rikardsen.

Høberg skal nå ta se på klagen fra NOF.

– Vi har fått innspill fra fylkeskommunen, Fylkesmannen i Nordland, alle nærliggende kommune, og diverse foreninger. Vi skal se på denne klagen og vurdere den.