Utlendingene sier Lofot-naturen gjør dem til fartssyndere

Etter to somre med stort sett bare norske bilister på veiene, er det nå mange utenlandske bilskilt igjen å se i trafikken.

Det merker også Utrykningspolitiet (UP) i Lofoten godt.

Fra søndag til tirsdag ble det beslaglagt 13 førerkort på strekningen mellom Lofoten og Narvik.

– Av disse var det flest utlendinger; svensker, finsker og andre nasjonaliteter, i tillegg til noen nordmenn, sier politiførstebetjent i UP, Roger Olerøy, til NRK.

Mange av beslagene ble gjort av UPs sivilbil.

– Det kjøres hardt, sier han.

Det var Bladet Vesterålen som først omtalte beslagene.

– Ikke dagligdags

Politioverbetjent Mons Ketil Klaussen i UP var også med på å beslaglegge to av førerkortene.

– Det er ikke dagligdags. Det er sjeldent at man har så mange beslag på så kort tid.

– På mandag sto vi i Lofoten og hadde over 60 reaksjoner på fart, og jeg tror ikke jeg overdriver hvis jeg sier at over 90 prosent av disse var turister.

NRK ringer han etter endt vakt torsdag kveld, også denne i Lofoten. Den endte med 15 forenklede forelegg. Høyeste fart var 85 kilometer i timen i 60-sone.

Politioverbetjent Mons Ketil Klaussen i Utrykningspolitiet. Foto: Politiet

Turistene blir naturblinde

Han sier at kun de aller færreste blir sure over å bli stoppet, og at de fleste innser hva de har gjort.

Og én forklaring går ofte igjen hos de utenlandske turistene, sier Klaussen.

– Når det gjelder Lofoten får jeg høre daglig at de er så imponert av naturen at de rett og slett ikke følger med på skiltingen.

Klaussen sier også at mange utenlandske sjåfører syns bøtene i Norge svir veldig.

– De syns det er forferdelig høye bøter i Norge. Hvis man blir tatt i 85 i en 60-sone får man 9300 kroner i bot.

Tilbake på 2019-nivå

Distriktsleder i Nordland, Troms og Finnmark, Geir H. Marthinsen sier at veldig mange utenlandske sjåfører er blant de som blir stoppet.

– De hadde vi ikke i fjor eller i 2020. Det har også bidratt til at tallene er annerledes i år.

– Hvorfor blir utenlandske sjåfører stoppet så ofte?

– Jeg vet ikke om de tar med seg adferd fra hjemlandet eller hva som er årsaken. Men vi ser at mange har det travelt; de skal rekke en ferje eller et fly. Mange er ute i siste liten og velger å ta inn det tapte på veien.

Marthinsen sier at antall reaksjoner nå er tilbake på nivå med slik det var i 2019.

Dobling av antall drepte i trafikken

I juni og juli har over 16 000 bilister på norske veier blitt tatt i fartskontroll, ifølge P4.

– Det som forundrer meg er at til tross for hyppig kontrollaktivitet, høyt bøtenivå og faren for å bli utsatt for noe i trafikken, så velger så mange å kjøre for fort. Det overrasker meg, sier Marthinsen.

I tillegg har antall ulykker med dødelig utfall på norske veier økt sammenlignet med i fjor.

– Ser man på første halvår i år har det vært 63 dødsulykker på norske veier. Det er over en dobling fra samme periode i fjor.

– Hva er de beste tipsene til folk som skal ut å kjøre på sensommeren?

– Det er vel egentlig å la damene kjøre. Menn er overrepresentert i alt fra førerkortbeslag til ruskjøring. Så det kan være en løsning, sier Marthinsen.