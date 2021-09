Utestengt etter rasisme

En Viking-supporter har blitt utestengt fra SR-bank Arena i 30 kamper, etter at han kom med rasistiske ytringer mot en eller flere av Glimts spillere under kampen i Stavanger. Det opplyser Viking i en pressemelding. – En trist sak for alle som er glad i fotball og Viking. Vi ønsker å beklage overfor Bodø/Glimt, øvrige tilskuere på SR-Bank Arena og resten av Fotball-Norge, sier daglig leder Eirik Bjørnø i Viking. Supporteren har uttalt at han angrer på hendelsen, og at han har skuffet både seg selv og alle rundt ham. Politiet er varslet i saken.