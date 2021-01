Her er Trym (23) sekundet unna å bli meid ned av utenlandsk vogntog

– Jeg er litt adrenalinjunkie, men jeg kjente den der i kroppen. Det var ikke på en god måte.

Trym Thørring (23) snakker om det han opplevde tredje juledag på vei til Husøya på Senja der han jobber på fiskebåt.

Han hadde akkurat passert et kryss og hadde en bratt bakketopp foran seg.

Først ser han topplysene på en lastebil, så går det opp for han hva som er i ferd med å skje.

– Et lite sekund etter ser jeg fire frontlykter. En personbil på riktig side og en semitrailer på feil side av veien.

Thørring hiver seg på bremsene på det glatte underlaget, men er i ferd med å frontkollidere og må svinge ut i grøfta.

– Det var ekkelt. Noen minutter etterpå kjente jeg oi, oi, oi. Dette var nært og kunne gått galt.

Anmelder saken til politiet

Selv kjører han en ganske stor bil, men han følte seg liten bak rattet i sin Toyota Hilux.

Unnamanøveren hans endte til slutt i avkjøringen til en skogsvei.

– Jeg hadde fått ned farten, så det var ikke en så voldsom smell i grøfta. Men støtfangeren ble ødelagt.

Han fikk snakket litt med sjåføren av personbilen, men vogntoget kjørte videre. Det er det som gjør Thørring mest forbannet.

23-åringen kommer til å anmelde saken.

– Når du innser at du kuka det til så ille som det der og velger å ikke stoppe. Det er faen meg dårlig gjort. Det er uakseptabelt.

Han ringte selv politiet etter hendelsen og de stoppet vogntoget på Silsand. Ifølge Thørring innrømte da sjåføren det som hadde skjedd.

– Det er trist å se at folk som lever av å kjøre lastebil nesten tar livet av folk på denne måten.

Ber folk anmelde

Hos Norges Lastebileier-Forbund (NFL) har de ett råd til de som havner i slike situasjoner:

Anmeld

– Det er eneste måten å få det ut. Vi kan ikke gjøre det, men de som opplever det må ikke bare tenke at dette var skummelt. Sjåføren må anmelde, sier rådgiver Frank Lauritz Jensen.

Han har selv sett videoen og beskriver det slik:

– Hårreisende! Det er hasardiøs kjøring av vogntog som setter andre folks liv og helse i fare. Så travelt har man det ikke.

Samtidig har han en oppfordring til de som blir forbikjørt.

– Bidra til at det blir så trygt som overhodet mulig. Det er som regel to parter i en forbikjøring, men når en tredje kommer mot er det særdeles viktig at vi bidrar.

Frank Lauritz Jensen oppfordrer folk til å anmelde dersom de havner i lignende situasjoner. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen / NRK

Ring politiet

UP-sjef Geir Harald Marthinsen i Nord-Norge har etter hvert sett mange lignende videoer.

– På generelt grunnlag kan jeg si at det dessverre er mange slike hendelser rundt om på veiene med små marginer der utfallet kunne blitt mye verre enn det videoen viser. Ofte er det slik at en kritisk situasjon reddes av årvåkne bilister.

Han ønsker ikke å kommentere forbikjøringen i denne videoen spesielt, da den er en straffesak.

– Det er godt å registrere at lokalt politi fikk stanset denne vognføreren, og det viser hvor viktig det er at de som kommer ut for slike hendelser umiddelbart varsler politiet på 02800.

Etterlyser tiltak

Trym Thørring kjører selv om mot 50.000 kilometer i året. Han har gjort seg noen tanker om vogntog på veiene i nord. Særlig utenlandske.

Han mener kontroll av dekk og utstyr på grensa kunne løst noe av problemene, men langt fra alt. Bøter tror han ikke har den avskrekkende effekten de skal ha.

– Egentlig må man bare ta tak i de tilfellene som skjer. Det er dokumentert og alt. Det er bare å få det frem i lyset.

I dag priser han seg lykkelig over at det endte så godt som det gjorde for hans del.

– Alt i alt var jeg heldig. Hadde jeg hatt mer fart kunne det fort blitt mer skader på bilen. Med tanke på hvor ille det kunne gått, er jeg fornøyd med at jeg klarte kjøre derifra med bilen.