Her filmer Kystvakten utenlandsk tråler: – Tydelig at det kastes avfall

Sjøfartsdirektoratet fikk varsel om saken av Kystvakten med kopi av et videoopptak fra et av Kystvaktens overvåkningsfly. Ifølge Kystvakten ble opptaket gjort i forbindelse med en rutinemessig fiskerikontroll i Barentshavet.

– Under kontrollen oppdaget vi dette. Vi bruker ofte fly under ressurskontrollene, sier operasjonsbefal i Kystvakten, Rune Svartsund.

Det er ikke tillatt å kaste søppel på havet og miljøovertredelser er et område som har stort fokus både i direktoratet og i samfunnet for øvrig. Det er ofte vanskelig i slike saker å bevise hvem som har kastet søppel på havet ifølge Sjøfartsdirektoratet, men i denne saken mener de at man har gode opptak av det som har skjedd.

– Basert på denne informasjonen gjennomførte vi torsdag en havnestatskontroll på fartøyet. Basert på havnestatskontrollen og opptaket fra overvåkingsflyet er fartøyet varslet om at det vil bli vurdert å ilegge overtredelsesgebyr, sier avdelingsdirektør for Avdeling for kontroll og inspeksjon i Sjøfartsdirektoratet Alf Tore Sørheim

NRK har foreløpig ikke kommet i kontakt med rederiet og har derfor valgt å unnlate bruk av båtens kjennetegn, navn og farge i artikkelen.

– Vises tydelig at de kaster avfall

– Det jeg har fått opplyst er at Kystvakten har vært ute med oppdrag med fly. De varslet oss etter de gjorde opptaket, om at det vises tydelig at det kastes avfall fra et fiskefartøy, sier kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet.

Etter å ha fått melding om hendelsen organiserte Sjøfartsdirektoratet en uanmeldt kontroll i Tromsø, hvor fartøyet skulle legge til havn for en såkalt havnestatskontroll.

– Under forbehold om at vi ikke helt vet hva det er, kan vi si at det uansett ikke er lov å kaste søppel på havet fra skip. Det er mye fokus på dette for oss og vi synes det er alvorlig når det blir gjort slike overtramp, sier Aarhus.

Skal vurdere overtredelsesgebyr

Nå skal Sjøfartsdirektoratet gå nærmere inn for å se hva som har hendt og få et tilsvar fra rederiet.

– Nå vil juristene våre jobbe med saken. Rapporten fra Kystvakten gjorde at vi valgte å gå om bord i Tromsø. Funnene fra tilsynet og det som vises på videoen vil bli brukt av våre

jurister når de skal avgjøre om de skal gi et overtredelsesgebyr, sier han.

Sjøfartsdirektoratet ser alvorlig på saken, spesielt sett i lys av oppmerksomheten rundt forurensning i norske havområder.