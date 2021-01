Utbrudd på sola tok forskerne på senga: – Nydelige farger

Animasjon som viser solutbruddet som fører til nordlys.

Et gassutbrudd på sola fredag 8.januar førte til et fantastisk nordlys over Norge noen dager senere. Til venstre ser vi utbruddet på sola. Til høyre ser vi samme utbruddet sett fra SOHO satelitten, som nylig fylte 25 år.

ILLUSTRASJON: NOAA