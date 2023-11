Ustabil vanntilførsel i deler av Røst

Det vil være ustabil vanntilførsel i deler av Røst på grunn av en lekkasje på hovedvannledningen.

Det skriver Røst kommune på sine hjemmesider torsdag ettermiddag.

– Det blir etablert tappepunkt som kan benyttes utenfor vannverket, til fylling av egne dunker, skriver kommunen.

Videre opplyser de at entreprenørene til Avisa Nordland at de måtte innstille arbeidet på grunn av store vannmengder i tjernet like ved.

Det skal ifølge avisa bli gjort nye forsøk på å løse dette i dag.