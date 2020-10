Styret i Helse Nord varslet i går tettere oppfølging av Helgelandssykehuset framover. Det skjer etter flere år med sykehusstrid og bråk om kreftkirurgien ved sykehuset den siste tiden.

Den såkalte kreftkirurgisaken ved Helgelandssykehuset i Sandnessjøen har blitt en verkebyll for Helgelandssykehuset.

Denne uka ble det kjent at sykehuset delte usladdede rapporter om tarmkreftkirurgien i sykehuset med et PR-byrå før innholdet ble gjort kjent for fagmiljøene.

De tre rapportene innhold også sensitive og taushetsbelagte pasientopplysninger.

Sykehusdirektør Hulda Gunnlaugsdottir innrømmet tirsdag overfor NRK at rapportene burde vært sladdet før de ble sendt til PR-byrået Wergeland/Apenes.

I en pressemelding sent onsdag kveld innrømmer Hulda Gunnlaugsdottir at personopplysningene kan medføre at pasientene identifiseres.

Men hun understreker at ingen av de tre rapportene inneholder direkte personsensitive opplysninger som navn, fødselsdato, fødselsnummer eller bostedskommune for de aktuelle pasientene.

– Jeg forsikrer befolkningen på Helgeland om at rapportene ikke inneholder navn, fødselsdato eller bosted, sier direktør Hulda Gunnlaugsdottir.

Samtidig avviser hun alle spekulasjoner om lekkasje av rapportene som del av en bevisst mediestrategi.

Les hele pressemeldingen fra Gunnlaugsdottir Ekspandér faktaboks Presisering rundt tarmkreftkirurgi-rapporter De siste dagene har det vært en rekke mediesaker angående Helgelandssykehusets rapporter i den såkalte tarmkreftkirurgi-saken. Helgelandssykehuset ønsker å presisere følgende: Ingen av de tre rapportene inneholder direkte personsensitive opplysninger som navn, fødselsdato, fødselsnummer eller bostedskommune for de aktuelle pasientene. Vår vurdering er at rapportene er utformet slik at de begrenser personidentifiserende opplysninger til et minimum. Rapportene inneholder indirekte identifiserbare opplysninger som vil kunne medføre at utenforstående som kjenner personen, i et tenkt tilfelle, vil kunne identifisere vedkommende. Dette gjelder opplysninger som hver for seg ikke gir slik informasjon, men sammen med for eksempel datoer, årstall og alder samt operasjonssted vil kunne medføre at pasienten identifiseres.



Helgelandssykehuset vil på det sterkeste avvise alle spekulasjoner om lekkasje av rapportene som del av en bevisst mediestrategi. To eksterne kommunikasjonsrådgivere fikk tilsendt rapportene 24. august, fordi de skulle bistå Helgelandssykehuset med kommunikasjon knyttet til det interne kvalitetsarbeidet og rapportene var viktige i denne forbindelsen. At rapportene ble tilsendt i usladdet versjon behandles som et avvik i Helgelandssykehuset.

Jeg forsikrer befolkningen på Helgeland om at rapportene ikke inneholder navn, fødselsdato eller bosted. Jeg vil understreke at arbeidet med tarmkreftkirurgien er et viktig internt kvalitetsarbeid som pågår med full styrke. At vi har engasjert kirurgiske fageksperter fra de fremste fagmiljøene i Norge til å utarbeide disse rapportene er av stor betydning for utviklingen av denne tjenesten i Helgelandssykehuset. Hulda Gunnlaugsdottir, adm. dir. Helgelandssykehuset

En uke etter at PR-byrået fikk opplysningene, ble konklusjonen i rapportene slått opp i lokalavisen Rana Blad.

Også her kommer det fram opplysninger som tyder på at avisen satt på en usladdet versjon av rapportene.

Dette er bakgrunnen for bråket rundt tarmkreftkirurgien Ekspandér faktaboks Bakgrunnen er at Kreftregisteret i september i fjor offentliggjorde statistikk som viste at Helgelandssykehuset Sandnessjøen kom dårlig ut på 100 dagers postoperativ dødelighet etter tarmkreftoperasjoner.

I januar i år besluttet ledelsen ved Helgelandssykehuset å stanse alle planlagte inngrep av denne typen inntil man hadde gjennomgått tallene. En ukes tid senere ble operasjonene gjenopptatt.

– Må rydde opp

Stortingsrepresentant Kjell-Børge Freiberg fra Frp mener at det som har skjedd ved Helgelandssykehuset er svært alvorlig.

Stortingsrepresentant Kjell-Børge Freiberg mener at Helgelandssykehuset må rydde opp.

– Det er vanskelig å finne ord for å beskrive denne saken. At opplysninger som deles mellom pasient og lege kommer ut, skal definitivt ikke skje.

– Det vitner om total mangel for respekt for de menneskene som ledelsen på sykehusene er til for. Jeg tror alle kan tenke seg til hvordan dette føles for pasientene som er rammet, sier Freiberg.

Han synes det er en uting at ledelsen på offentlige sykehus har akseptert at det brukes penger på et PR-byrå når sykehuskøene er økende.

Helgelandssykehuset har bekreftet at de har brukt 1,5 millioner til kjøp av tjenester hos PR-byrået Wergeland/Apenes.

– Styret må ta et krafttak og vise at de evner å ivareta pasientene. Ikke minst pasientenes rettssikkerhet med tanke på personopplysninger. Og får de ikke dette på plass, så må helseministeren inn og rydde opp. Dette kan ikke fortsette lenger.

Som svar på kritkken fra Freiberg svarer direktør Gunnlaugsdottir følgende:

– Jeg forsikrer befolkningen på Helgeland om at rapportene ikke inneholder navn, fødselsdato eller bosted.

Helse Nord lover å være tett på

I gårsdagens styremøte i Helse Nord måtte administrerende direktør Cecilie Daae forklare bråket rundt kreftkirurgien i Sandnessjøen.

Administrerende direktør i Helse Nord, Cecilie Daae, var ikke klar over at Helgelandssykehuset delte usladdede kreftrapporter med PR-byrå.

Daae sier hun ikke kjente til at taushetspelagte opplysninger er delt med eksterne konsulenter.

– Men vi er klar over at Helgelandssykehuset har hatt behov for kommunikasjonsbistand i en veldig presset periode, sier Daae til NRK.

Nå rykker Hele Nord inn for å bistå sykehuset lengst sør i helseregionen.

– Vi registrerer uroen i sykehuset. Styret har nå presisert viktigheten at vi jobber sammen og ser framover, sier styreleder Renate Larsen i Helse Nord.

Ordfører ønsker svar

Det har vært strid i en årrekke om plassering og funksjonsfordeling av sykehus på Helgeland.

Alstahaug-ordfører Peter Talseth (Sp) sier at innbyggerne i regionen ønsker at Helse Nord skal være mer tydelig slik at befolkningen slipper å leve i usikkerhet.

– For min egen del er jeg helt ferdig med ledelsen som er på Helgelandssykehuset, sier ordfører Peter Talseth (Sp) i Alstahaug.

I januar kunngjorde helseminster Bent Høie at hovedsykehuset på Helgeland skal legges til Sandnessjøen og omegn, mens Mo i Rana beholder akuttsykehus. Sykehuset i Mosjøen legges ned.

Vedtaket betyr også at ledelsen ved det nye sykehuset skal plasseres på hovedsykehuset.

– De må presisere helt konkret hva de mener med hovedsykehus. Og ikke minst hva hovedsykehuset skal inneholde.

Ifølge Gunnlaugsdottir går prosessen går som planlagt. I Helse Nords styremøte onsdag ble det også fattet flere vedtak.

– Vi skal nå i samarbeid med Helse Nord sette oss inn i vedtakene, og vil svare ut bestillingene fra styret i Helse Nord. Prosessen går som planlagt, med saksbehandling gjennom de respektive styrene i Helgelandssykehuset og Helse Nord, skriver Gunnlaugsdottir i en epost til NRK.

Styret i Helse Nord har i onsdagens styremøte forsøkt å gi noen svar. Blant annet er kriteriene for tomtevalg for det nye sykehuset tydeliggjort i styringsdokumentet.

Ledelsen skal flyttes

I september i fjor offentliggjorde Kreftregisteret statistikk som viste at Helgelandssykehuset Sandnessjøen kom dårlig ut på 100 dagers postoperativ dødelighet etter tarmkreftoperasjoner. Foto: Helgelandssykehuset HF

– Sykehuset skal plasseres i Sandnessjøen og omegn. Det må defineres tydeligere. Vi må også tydeliggjøre innholdet i sykehuset som skal ligge i Sandnessjøen og det som skal ligge i Mo i Rana. Det er en prosess som pågår nå, sier styreleder Renate Larsen.

– Når skal ledelsen flytte i Sandnessjøen?

– Vi må tydeliggjøre innholdet i sykehuset som skal ligge i Sandnessjøen og det som skal ligge i Mo i Rana, sier styreleder Renate Larsen.

– Dette er en prosess som pågår nå. Den første runden skal være klar ved årsskiftet. Nå har vi ikke fått etablert nytt sykehus i Sandnessjøen og omegn, hvor ledelsen skal sitte, til da.

– Der ville det måtte være en prosess med de ansatte om når det skal skje. Vi har en forventning om at det skal være hyppig tilstedeværelse av ledelsen i Sandnessjøen i denne mellomfasen. Prosjektdirektør Torbjørn Aas sitter allerede i Sandnessjøen.

– Hvorfor må dette tydeliggjøres på styremøte i Helse Nord?

– Det er dette som er besluttet. Det er viktig at vi følger de beslutningene som er tatt, og at folk er trygg på at det blir gjennomført, sier Renate Larsen.