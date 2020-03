Stengte utesteder, folk i hjemmekarantene og pålegg om å begrense sosial aktivitet.

Endringene som har skjedd i Norge de siste dagene som følge av koronaviruset, ble svært synlige i natt.

For så å si alle politidistrikter kunne i dag tidlig melde om unormalt stille netter.

– Vanligvis er to av tre oppdrag knyttet til utestedene i fylket, men ikke i natt. Det har ikke vært noe fyll eller bråk på byen, sier operasjonsleder Bjørn Handegård i Trøndelag politidistrikt.

På det populære stedet Solsiden i Trondheim var det i går kveld kun ett spisested åpent i natt. Kundene der oppførte seg fint. I Troms blir natta beskrevet som «usedvanlig rolig».

Heller ikke i Vestland har politiet meldt om spesielle hendelser knyttet til fyll i natt. I Oslo, Agder, Innlandet og i Møre og Romsdal og de andre politidistriktene er situasjonen den samme.

– Ta hensyn til folk i karantene

Men selv om det har vært stille i gatene, har en del av uroen flytta seg til hjemmefester.

I Nordland har politiet merket en markant økning i støyklager på hjemmefester.

– På grunn av situasjonen vi er i hvor mange må oppholde seg hjemme, så oppfordrer vi folk til å ta hensyn til naboene sine, og holder støyet til et minimum.

Det er oppfordringen fra Kjetil Kaalaas i Nordland politidistrikt. Også lenger nord oppfordres det til å ta hensyn.

– Jeg håper folk tenker etter og tar til seg det myndighetene har sendt ut. Bruk sunn fornuft, sier Lars Rune Hagen, operasjonsleder i Finnmark politidistrikt.

Ett av Bodøs mest populære utesteder, Dama di, stengte dørene torsdag. Foto: Dama di

Folk hamstrer pappvin og sprit

De siste dagene har også folk hatt større mengder alkohol i hjemmene sine enn vanlig.

Samtidig som matvarekjeder melder om tomme butikkhyller, står folk i kø for pappvin og sprit på Vinmonopolet.

Randi Hagen Eriksrud er bekymret over at folk hamstrer alkohol mens landet er i en krisesituasjon. Foto: Av-og-til

Dette bekymrer alkovettorganisasjonen Av-og-til. Der frykter de at tiden fremover kan bli vanskelig for utsatte barn.

– Barns behov for trygge voksne er særlig stort nå som landet er inne i en krisesituasjon, sier generalsekretær i Av-og-til Randi Hagen Eriksrud.

Hun er bekymret over at folk drikker mer når de har et større lager hjemme.

Bryter med det nye reglene

Torsdag og fredag kom regjeringen med de mest inngripende tiltakene i Norge i fredstid. Tiltakene innebærer blant annet å unngå store menneskegrupper og begrense sosial aktivitet.

Dette er noe av årsaken til at flere utesteder holder stengt.

Etter at skoler, utesteder og andre sosiale arenaer stengte torsdag, har flere ungdommer samlet seg på kjøpesentre og hjemme hos hverandre.

Dette virker mot sin hensikt, har blant andre Harstad-ordfører Kari Anne Opsal tatt til ordet for.