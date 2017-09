USA ønsker å bygge hangarer til overvåkingsfly i Norge

I forrige uke besøkte en amerikansk delegasjon både Andøya og Evenes i Nordland. Ifølge kilder Aldrimer.no har vært i kontakt med, skal Andøya være foretrukket av USA som lokaliseringsvalg for framtidige overvåkningstokt i nord.

Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter bekrefter besøket. Foto: Mats Grimsæth / Forsvaret

Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) bekrefter besøket overfor nettstedet, uten å ville gå inn på formålet med besøket eller utfallet av det.

– Vi har hatt et besøk av en amerikansk delegasjon på Andøya og Evenes. Vi ønsker ikke å kommentere enkeltbesøk i detalj, men det pågår jevnlige besøk både fra amerikanerne og andre allierte for å tilrettelegge både for den pågående øvings- og treningsaktiviteten, samt se på forhold som angår alliert forsterkning, som er en del av vårt forsvarskonsept og sikkerhetspolitiske prioriteringer, skriver presseoffiser Brynjar Stordal ved FOH til nettstedet.

Amerikanske fly blir værende

Andre forsvarskilder opplyser imidlertid til nettstedet at delegasjonen fra USA primært ønsket å undersøke muligheten for å bygge hangarer for amerikanske P-8A overvåkingsfly i Norge.

Tre amerikanske P-8A Poseidon overvåkingsfly som har vært i Norge siden tidligere i august, blir ifølge FOH værende i Norge inntil videre.

Flyene har til nå benyttet Bodø flystasjon som base, men i helgen begynte den amerikanske marinen å flytte dem til Andøya.

Har bestilt nye fly

I det norske Luftforsvaret skal P-8A Poseidon erstatte dagens P-3C Orion overvåkingsfly. De fem flyene skal etter planen leveres i 2021 og 2022, og har en prislapp på om lag ti milliarder kroner.

Norge har i dag seks maritime overvåkningsfly av Orion-klassen, som er stasjonert på Andøya. De nye overvåkningsflyene skal imidlertid stasjoneres på Evenes.