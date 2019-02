Urolig over sikkerheten på fergene

Fergeansatte er bekymret for passasjerenes sikkerhet, viser en ny rapport som Nettavisen omtaler. Fire av ti fergeansatte mener det er usannsynlig eller svært usannsynlig at de vil klare å slokke en brann om bord. Samtidig oppgir enkelte skipsførere at de kun har fire ansatte til å evakuere 295 passasjerer.