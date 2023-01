Urolig for finansiering av Nordnorsk kunstnersenter

Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge er urolig for den statlige finansieringen av Nordnorsk kunstnersenter i Svolvær.

Det skriver Lofotposten.

Nordnorsk kunstnersenter er det regionale kunstsenteret for visuell samtidskunst i Nord-Norge.

De arbeider for å styrke kunstlivet og kunstens rolle i landsdelen, og har blant annet ansvar for den internasjonale kunstbiennalen Lofoten International Art Festival (LIAF).

Ifølge fylkesråd i Nordland, Christian Torset, er det på høy tid at Nordnorsk kunstnersenter blir sidestilt med lignende organisasjoner ellers i landet. Det kommer fram i en pressemelding.

– At Nordnorsk kunstnersenter nå finansieres gjennom Kulturrådets arrangørstøtteordning, gir betydelig svekkede vilkår for langsiktig og stabil drift. På sikt gir dette mindre kraft i det viktige arbeidet som gjøres gjennom Nordnorsk kunstnersenter, sier fylkesråd for økonomi og kultur i Troms og Finnmark fylkeskommune, Ronald Wærnes.

Begge fylkesrådene frykter at manglende forutsigbarhet på finansieringen vil gi reduserte utviklingsmuligheter for den omfattende og landsdelsdekkende virksomheten.

– Nordnorsk kunstnersenter er en av de aller viktigste etablerte institusjonene for visuell kunst i Nord-Norge, sier Torset.