Uroa for auke i drapshendingar – trur jula kan vere ein utløysar

Saka summert opp Ekspander/minimer faktaboks I løpet av den fyste veka i 2024 skjedde det fem drapshendingar i Noreg.

Også i 2023 var det uvanleg mange drap.

Nasjonal eining for rettspsykiatrisk sakkunne har fått fleire førespurnader frå politiet om hendingar som kan ha samanheng med psykose.

Dei siste ti åra er fleire drap gjort av personar med psykose, noko som kan skuldast nedlegging av sengeplassar for folk med psykiske lidingar.

Flest drap skjer i januar og oktober. Det er flest sjølvmord på våren.

Dei siste 30 åra har det vore ein svak, men jamn nedgang i drap i Noreg. Oppsummeringa er laga av ei KI-teneste frå OpenAI. Innhaldet er kvalitetssikra av NRKs journalistar før publisering.

Det blei ein brutal start på året fleire stader i landet. Ei veke inn i det nye året har fleire politidistrikt allereie fem drapshendingar å etterforske:

Dei siste 30 åra har det vore ein svak, men jamn nedgang i drap i Noreg. Så mange drapssaker har det vore sida 2012:

– U vanleg

Professor og psykologspesialist Solveig Vatnar i SIFER seier at det ikkje er rart at ein bit seg merke i at det har skjedd fleire drap på kort tid.

– Det er uvanleg at så mange menneske mistar livet på så kort tid grunna drap i Noreg.

Likevel seier ho at det er for tidleg å seie om hendingane har noko med årsskiftet å gjere.

Dei siste 30 åra har det vore ein svak, men jamn nedgang i drap i Noreg fortel professor og psykologspesialist Solveig Vatnar. Foto: Marit Kolberg / NRK

Det er nemleg få drap i Noreg. Det gjer at det ikkje er lett å sjå eit mønster på når drap skjer.

– Når eit fenomen har låg førekomst vil fordelinga i løpet av året vere meir tilfeldig enn for fenomen med høg førekomst, ifølge psykologspesialisten.

Utanfor Straumen skole i Sørfold var flagget på halv stong 2. januar etter at tre personar blei funne døde i ein bustad. Foto: Ola Helness / NRK

Men leiar for Nasjonal eining for rettspsykiatrisk sakkunne, Svein Øverland, trur det er meir sannsynleg at det handlar om jula enn årsskiftet.

– I høgtida er folk pressa til å vere saman sjølv om dei ikkje likar kvarandre. Alkohol er ofte knytt til drap, seier han.

– Sånn sett er jula ein situasjon der det kan ligge konfliktar i dagen, og det kan vere ein nærliggande kombinasjon, seier Øverland.

Fleire førespurnader om bistand

I 2023 var det uvanleg mange drap. Det høge talet gjer Øverland uroa.

I desember 2023 fekk dei fleire førespurnadar enn nokon gong frå politiet om hendingar som kan ha samanheng med psykose.

Dei blir kontakta i alvorlege hendingar som drap, men også ved brannstifting og valdtekt, dersom politiet mistenker at hendinga er knytt til alvorlege psykiske lidingar.

Kvart år får dei omkring 1400 førespurnader.

Les også Rahavy Varatharajan (30) ble drept i Elverum

I desember i fjor fekk dei 147 førespurnader om bistand. Det er det høgaste talet på ein månad nokon gong.

– Vanlegvis får vi mellom 110 og 120 førespurnadar. Så det er ein ganske stor prosentvis auke, seier Øverland.

Politiet har ikkje sagt noko om dei mistenkjer at nokon av drapa i 2024 er knytte til psykiatri.

– Fleire drap gjort av personar med psykose

Øverland fortel at tala i norsk forsking begynner å vise uroande tendensar knytt til drap.

– Dei siste ti åra er fleire drap gjort av personar med psykose, seier Øverland.

Han trur det er knytt til nedlegging av sengeplassar for folk med psykiske lidingar.

– Det synest vi i rettspsykiatrien er skremmande. Men det er viktig å legge til at dei fleste med psykotiske lidingar ikkje gjer seg skuldig i drap, seier han.

Svein Øverland seier at i desember 2023 fekk Nasjonal eining for rettspsykiatrisk sakkunne fleire førespurnadar enn nokon gong. Foto: Petter Strøm / NRK

På 23 år blei 42 prosent av dei psykiatriske døgnsengene i Noreg fjerna. Det svarar til eit kutt på over 2500 senger frå 1998 til 2021.

Dei siste fire tiåra har 60 prosent av døgnplassane i Finland, Sverige og Danmark forsvunne.

Finske forskarar ved Oulu universitetssjukehus har sett på korleis denne overgangen har fungert i Finland. Ein av forskarane er doktorgradsstipendiat Efran Jahangiri.

– Det indikerer at folk som har psykiske lidingar ikkje får den tenesta dei treng frå poliklinikkane, seier han.

Les også Drapene i Sørfold: Blir beskrevet som en «helt vanlig familie»

Flest drap i januar og oktober

Dei fem siste åra har NERS òg sett eit mønster på når dei får flest førespurnadar.

– Januar og oktober er månadane der vi blir kontakta mest.

Det vil seie at dette er månadane når det er flest drap eller andre alvorlege hendingar som politiet mistenker har samanheng med psykose.

I bustaden i Sørfold blei tre personar funne drepne natt til 1. nyttårsdag. Foto: Ola Helness / NRK

Øverland ser òg andre mønster på sjølvmord og psykose.

– Det er om lag 700 sjølvmord i året. Mange av dei som tar livet sitt gjer det på vår og sommar.

Psykose er derimot mest vanleg på seinsommaren.

I drapa i Sørfold og i Elverum, mistenkjer politiet at gjerningspersonane har teke sitt eige liv etter drapa. Også i Stavern etterforskar dei om det kan vere eit drap og eit sjølvdrap.

Vil ha støre fokus på gjerningspersonane

Drapsforskar ved Universitetet i Oslo Vibeke Ottesen peiker også på at det er uvanleg med så mange drap på så kort tid, som me har sett første veka av 2024. Ho meiner likevel at det ikkje er nokon samanheng.

– Alle drap har årsakene sine, og ulike drapskategoriar har dei typiske årsakene sine. Ved partnardrap gjort av menn er det som regel samlivsbrot initiert av kvinna, men det kan også vera økonomisk. Ofte er desse mennene suicidale og tek partnar og ofte barn med inn i døden, seier ho til NRK.

Drapsforskar Vibeke Ottesen trur det er tilfeldig at året starta med så mange drap. Foto: Petter Sommer / NRK

Difor meiner ho at vi må ha eit støre fokus på gjerningspersonen sine behov.

– Til dømes det fokuset vi har hatt den siste veka om omvendt valdsalarm. Slik at personen som har utsett andre for vald, utsett andre for stalking, skal gå med ein valdsalarm.