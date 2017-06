UP: – Turister tar med seg en kjøreadferd vi overhodet ikke ønsker

– Det er trist å registrere at noen tar slike sjanser langs veien. Men vi ser at vi får en del turister nå og utover sommeren på veiene, som kanskje har med seg en kjøreadferd hjemmefra som ikke er helt forenlig med hvordan vi ønsker å ha på norske veier, sier Geir Martinsen, som er distriktsleder i UP Nordland, Troms og Finnmark til NRK.

Den oppsiktsvekkende råkjøringen skjedde på E10 på Laupstad i Lofoten 2. pinsedag. Onsdag denne uken ble den indiske turisten i 30-årene siktet og varetektsfengslet for to uker i Lofoten tingrett i Svolvær, skriver Lofotposten.

Respekterer ikke skilting

Men den indiske familiefaren, som har erkjent råkjøringen og samtykket til tilståelsesdom, var ikke den eneste som mistet lappen under en kontroll i Lofoten. Totalt 24 sjåfører fikk fartsbøter og til sammen fem ble fratatt sertifikatet 2. pinsedag.

– Det var en kontroll som medførte relativt mange reaksjoner. Flere av dem som passerte var utlendinger. Høyeste hastighet var 107 km/t i 50-sonen, som selvfølgelig er helt uakseptabelt, sier UP-sjefen.

UP-sjef i nord, Geir Martinsen, sier at de fleste kjører fornuftig langs norske veier, men at mange turister blir overrasket over de strenge bøtene og reaksjonene dersom de har kjørt for fort. Foto: TOR FARSTAD

UP registrerer at mange av de utenlandske sjåførene har null respekt for norsk skilting.

– En ting er at de kjører relativt fort i høyhastighetssoner, men de holder tidvis like stor fart i lavhastighetssoner. Her er det folk som går langs veien og barn som sykler. Det er en grunn til at det er lav hastighet, sier Martinsen.

Blir overrasket over skyhøye bøter

UP-sjefen forteller at de aller fleste kjører akseptabelt langs norske veier, men at noen stikker seg ut – også blant turistene.

– De blir nok litt overrasket over UP og politiet sine reaksjoner, i den forstand at bøtene er høye og at det blir gjennomført førerkortbeslag. Den indiske familiefaren ble jo fremstilt for varetektsfengsling. Vi reagerer strengt, og det at han i dette tilfellet ikke kan forlate landet, kommer så klart som en overraskelse på ham.

Og det er ikke bare personen bak rattet fartsoverskridelsen går utover.

– Det kan være både mor og barn i bilen, som blir rammet av at den som sitter bak rattet har tatt dårlige valg.

– Må akseptere bobiler som kjører sakte

Men i enkelte tilfeller er det ikke høy fart som skaper problemer. Mange lar seg irritere over bobiler som kjører sakte og skaper kø.

– I de tilfellene hvor vi ser at dette skjer, uansett nasjonalitet, tar vi dem ut av trafikken og forklarer dem utfordringene og at de bør bruke speil aktivt og slippe forbi kø. Etter min mening bør vi ha forståelse for, og til en viss grad akseptere, at dette skjer. Turistene er viktige for oss her nord, og vi bør verdette at de legger sine ferier til oss, sier Martinsen.

Ber folk beregne mer tid

Skal du ut og kjøre i sommer? Da bør du beregne ekstra tid, ifølge UP-sjefen. For høy trafikk og mange bobiler på veiene, kan føre til kø. Dessuten bør du være forberedt på at den utenlandske bilen foran deg plutselig kan stoppe opp for å se på fjorden på høyresiden.

– I sommertrafikken er det alltid noen som kanskje er litt uoppmerksomme. Det er litt mer som skjer langs veiene, så derfor bør man kjøre etter reglene og ta forholdsregler – og sikre at man har nok avstand til bilen foran, slik at man faktisk har en reell sjanse til å stoppe dersom bilen foran skulle få en bråstopp.

Og er du stressa for en avtale, eller ei ferge du skal rekke, bør du i hvert fall ha god tid, sier UP-sjefen.

– Da vet vi at folk prøver og kompensere med å ta det inn med litt høyere fart og det ønsker vi definitivt ikke.