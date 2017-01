UP: – Dette bildet er til skrekk og advarsel

Politiet har i disse dager fokus på sikt og at folk er flinke nok til å skrapte frontrutene sine.

I Sortland ble det torsdag beslaglagt et førerkort som følge av dårlig skrapt frontrute, forteller Geir Harald Marthinsen, UP-sjef for Nord-Norge.

– Kanskje til skrekk og advarsel for noen og enhver. Førerkortet ble beslaglagt, opplyser Marthinsen.

Flere forelegg

På det ene bildet skimtes en politimann som står mellom bilene (se under).

Operasjonsleder Anne Karlsen i Midtre Hålogaland forteller at det ikke bare er i Sortland politiet har måttet reagere. De har utstedt flere forelegg denne uka, blant annet i Narvik.

– Avhengig av sikten, reageres det med bøter eller førerkortbeslag, forteller Karlsen.

Gjentakende problem

Også på Helgeland måtte en patrulje reagere overfor en bilist i går. På Twitter skriver operasjonslederen at det ble utstedt et forenklet forelegg i Mosjøen.

– Bilisten må ut med litt over 2500 kroner for dette. Terskelen for reaksjon er ikke høy, for dårlig sikt kan få alvorlige følger for trafikksikkerheten, sier operasjonsleder Vegard Helgesen Riseth.

I Salten opplever operasjonsleder Jon Inge Moen at dette er et gjentakende problem vinterhalvåret, og derfor noe de har fokus på.

– Det er alltid noen som ikke klarer å skrape ruta godt nok, det vet vi. Det er åpenbart at det er en del som går under radaren hos oss, og som ikke oppdages. Vi kan ikke være overalt, sier han.

– Det er viktig for oss å slå ned på dette, siden konsekvensene kan være såpass alvorlige dersom det skjer noe, sier Moen.