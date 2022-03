UP-sjef vil ha slutt på «kvalifisert galskap» – ber om strekningsmålinger i flere tunneler

Natt til lørdag gikk det virkelig unna i Korgfjelltunnelen på E6 på Helgeland.

En 18 år gammel mann ble natt til lørdag målt til 209 kilometer i timen i 80-sonen gjennom tunnelen.

I den samme tunnelen samme natt forsøkte en person å stikke av fra UP etter å ha blitt målt til 136 kilometer i timen.

For fire år siden pågrep politiet en ung mann som filmet seg selv mens han kjørte i 270 kilometer i timen i tunnelen.

– De hastighetene som vi har opplevd, som sist med 209 kilometer i timen, er kvalifisert galskap for å si det rett ut. Det er hastigheter vi definitivt ikke ønsker på veiene, sier UP-sjef Geir Marthinsen i Nord-Norge til NRK.

At politiet følger med i Korgfjelltunnelen er ikke tilfeldig.

– Vi får mye tips fra publikum, og vi har selv også registrert flere med høye hastigheter, så fra tid til annen besøker vi den tunnelen.

Men det er ikke bare her det råkjøres. Tunneler over hele landet kan være et fristende sted å gi litt ekstra gass.

Derfor har UP-sjefen i nord et tydelig ønske.

– Spør du meg skulle jeg ønske at vi hadde strekningsmålinger i alle tunneler som er over en viss lengde. Fordi vi vet at der kjøres det tidvis hardt.

Samtidig påpeker Marthinsen at det ikke er ideelt for utrykningspolitiet å drive kontrollaktivitet i tunneler.

– Det andre er at vi ikke synes så veldig om å drive kontrollaktivitet i en tunnel, fordi det er støy, støv og et område vi egentlig ikke liker å være i.

Har fungert på Vestlandet

En tunnel som nylig har fått strekningsmåling er Bømlafjordtunnelen på E39 mellom Stord og Sveio.

Også her har UP merket at enkelte sjåfører tråkket ekstra på gassen.

Tunnelen fikk fotoboks allerede i 2003, men problemet med disse var at alle visste hvor de sto.

I februar ble det derfor montert opp strekningsmåling gjennom tunnelen. Nå ble snittfarten gjennom hele tunnelen målt.

Strekningsmåling av fart (SATK) Foto: Jon A. Lien / Statens vegvesen Ekspandér faktaboks Strekningsmåling i trafikken er gjennomsnittsmåling av fart mellom to fotobokser.

Avstanden mellom de to fotoboksene blir delt på den tiden du bruker på å kjøre fra den ene til den andre.

Førere med for høy gjennomsnittsfart kan få bot eller miste førerkortet

SATK-strekningene er alltid varslet med skilt.

Fotoboksene blinker alltid rødt når du passerer.

Har du kjørt for fort, blinker et gult lys 50 meter etter den andre fotoboksen. Da blir bildet og opplysninger sendt til Statens vegvesen.

Ingen har mulighet til å se bilde av kjøretøyer som har kjørt i lovlig fart.

16 av 39 undersjøiske tunneler har i dag strekningsmåling. Kilde: Statens vegvesen, TØI

Og tiltakene ser så langt ut til å ha fungert. Av over 200.000 kontrollerte kjøretøy fra februar til 23. mars er det skrevet ut bare 13 forelegg for høy fart i 80-sona.

En evaluering som Transportøkonomisk Institutt (TØI) gjennomførte i 2014, konkluderte med at på veier med strekningsmåling av fart, har antall drepte og hardt skadede gått ned med hele 50 prosent.

Bønn til regjeringen

Kjell-Idar Juvik (Ap) er tidligere ordfører i Hemnes og tidligere stortingsrepresentant.

Tidligere ordfører i Hemnes og stortingspolitiker, Kjell-Idar Juvik (Ap) har flere ganger tatt til orde for strekningsmåling i tunneler. Foto: Mette Vollan / NRK

Han har i flere omganger forsøkt å få på plass strekningsmåling i Korgfjelltunnelen.

– Det gikk ikke lang tid fra den stod ferdig til vi fikk de første grasiøse kjøringene med både motorsykkel og bil.

– Jeg støtter UP-sjefen i at man burde ta i bruk strekningsmåling i Korgfjelltunnelen. Men det har ikke vært politisk gehør for det.

– Jeg oppfordrer lokalpolitikerne til å løfte dette frem for regjeringen. Man bør se på dette, før det går liv.

Solberg-regjeringen ville begrense bruken

Både politiet, Statens vegvesen og Trygg Trafikk mener målinger av snitthastighet på veiene er et effektivt tiltak for å få ned farten.

Men i 2019 gjorde Solberg-regjeringen det klart at de ville begrense bruken.

Regjeringen valgte å droppe gjennomsnittlig fartsmåling i Ryfast-prosjektet i Rogaland. Her skulle det i utgangspunktet være snittmåling i to tunneler.