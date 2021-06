Tjener flere millioner i måneden på å varsle fra om politikontroller: – Umoralsk

«Unngå trafikkulykker, bøter og prikker».

Det er lovnaden om du går til innkjøp av en GPS-radar som varsler fra om blant annet når politiet har kontroll langs veiene våre. Bak står firmaet Safedrive.

I fjor solgte de et «femsifret» antall enheter, det opplyser daglig leder og grunnlegger Magnus Wester.

– Vi opplever slik som i fjor en helt enorm interesse før nok en norsk bilferie, men i motsetning til i fjor da vi ble utsolgt har vi nå stappfulle lagre. Vi har over 20.000 enheter på lager nå, og satser på å få solgt alle disse i løpet av sommeren.

Tjener gode penger

Skjermen på 2,8 tommer aktiveres når du starter bilen. Den «viser deg avstand til farer i veibanen, nærmeste politikontroll og fotoboks», står det på nettsidene deres.

Informasjonen kommer fra egne brukere, sosiale medier, SMS-tjenester og varslingsapplikasjoner.

Firmaet reklamerer med et døgnbemannet kundesenter, som kontrollerer varslingene før de sendes ut til brukerne av tjenesten. De har også en botgaranti.

På spørsmål om hvor mange som har tatt tjenesten i bruk så langt:

– Vi er i ferd med å passere 40.000 nå, opplyser Wester i e-post til NRK, og legger til at han ikke sitter på helt oppdaterte tall.

Dingsen får du for 1990 kroner. Selger de alle de 20.000 nevnte enhetene i løpet av sommeren, utgjør det altså nærmere 40 millioner.

Men prisen «inkluderer ikke lisens som kreves for å benytte seg av Safedrive sin varslingstjeneste». Månedslisensen er på 199 kroner.

NRK spør i en e-post:

– Med 200 kroner i månedslisens innkasserer dere nesten 8 mill. i måneden – hva vil du si til dem som mener dette er «god business» heller enn et godt trafikksikkerhetstiltak?

– Ja takk, begge deler, svarer Wester.

Kritisk til tjenesten

UP-betjent Ann Line Finanger sto tirsdag og hanket inn sjåfører som kjørte for fort på E6.

Hun mener at selv om tjenesten ikke er direkte ulovlig, må de som benytter seg av den spørre seg selv hva de driver med.

– Det sier jo litt om de som kjøper denne tjenesten. Hvorfor trenger du det? Er det fordi du vil kjøre sakte forbi kontrollen og «gris» resten?

Finanger sier at de tidligere har stanset sjåfører som har hatt GPS-radar i bilen. På spørsmål om de syns det er vel anvendte penger, har svaret som regel vært nei.

– Jeg syns lovverket burde gjort noe med dette. Det er ikke bare de som kjører for fort, men også ruskjørere som kan bli varslet om kontroller. Min personlige mening er at dette fører til enda mer uvettig kjøring i trafikken, sier hun.

Up-sjef Geir Harald Marthinsen, leder for UP i region Nord-Norge, er tydelig på hva han mener.

– Dette gjør dem av én grunn og det er å tjene penger. Det er ikke trafikksikkerhetsarbeid som ligger forankret i denne ordninga.

Geir Harald Marthinsen, UP-sjef i nord. Foto: TOR FARSTAD

Safedrive varsler ikke om promillekontroller eller ruskontroller.

Marthinsen sier likevel at rus og fart henger tett sammen.

– Vi ser at veldig mange som avsløres for hastighetsovertredelser også er ruspåvirka. Så dem sender da også melding til ruspåvirkede førere, om at det er en kontroll rundt hjørnet. Og da får vi ikke slått kloa i dem. Det synes vi lite om.

Det er de som kjører i rus som er mest risikovillig og som utgjør størst trussel på veiene våre, sier UP-sjefen.

– Det at dem flagger kontrollene som vi har, vil si det samme som at de også flagger ruskontroller. For enhver kontroll som vi har er også en ruskontroll.

– Det gjør at vi i verste fall da kanskje ikke får satt stopper for dem som utgjør den største trusselen på veien.

Kari Vassbotn i Trygg Trafikk ber bilister tenke seg om. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Regionleder for Trygg Trafikk i Nordland, Kari Vassbotn, deler synspunktene til UP-sjefen.

– Dette er helt unødvendige tjenester. Det er dyrt og meningsløst. Man kan enkelt unngå bøter og prikker med å følge trafikkreglene.

– Folk tenker kanskje ikke over at når det varsles en kontroll så kan det være en der ute som ikke blir tatt. Det kan være en trafikant du ikke har lyst til å møte selv.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Mener de bidrar til økt trafikksikkerhet

Wester mener på sin side de bidrar til en tryggere trafikk.

– Vi mener det er langt viktigere å få ned farten langs veiene enn å skrive flest mulig bøter. Som våre undersøkelser viser så er det temmelig åpenbart at farten senkes når man får beskjed om at det står politi eller dyr langs veibanen.

– Politiets oppgave fra myndighetene er å være synlige i trafikkbildet. Gjett om vi bidrar til det! Tenk deg hvordan vi forsterker effekten av politiets tilstedeværelse i trafikken ved at våre kunder senker farten i et mye større tidsrom og område enn der selve kontrollen er.

UP liker å gjenta at enhver fartskontroll er en ruskontroll, men det stemmer ikke, mener han.

– Vi er glade for å kunne hjelpe UP med sin viktige jobb, og ser ikke noen grunn til at UP skal ha monopol på å oppdra bilister. Heldigvis for våre kunder har vi langt lavere «priser» enn UP og etter all sannsynlighet en mye større og langvarig oppdragende effekt.