Det skjer hvert år når snøen forsvinner og veiene blir bare. Sommerdekkene kommer på og fartsnivået går opp. Og noen har biler de vil teste ut.

– Vi har registrert at dette skjer også i år. Den siste tida har vi flere førerkortbeslag på relativt høye hastigheter. Det er ikke overraskende, dessverre, sier UP-sjef i Nord-Norge, Geir Martinsen.

Da UP hadde laserkontroll i Meløy i Nordland lørdag ble en mann i 30-åra tatt i å kjøre i hele 147 km/t i en 80-sone.

Enkelte ser heller ikke ut til å besinne seg, sjøl om de er blitt stoppet én gang av Utrykningspolitiet. Denne mannen råkjørte lørdag:

Lappen ryker på 116 km/t

Mens de verste råkjørerne mister lappen, har flere også fått fartsbøter i pinsehelga. I Nordland over 30.

– Det høye fartsnivået på 140 km/t og høyere har vi heldigvis sjelden. Og det å ligge på ei fart som betyr førerkortbeslag, det er uakseptabelt, spør du meg.

Dersom en bilfører kjører i 36 km/t over fartsgrensa i en 80-sone ryker lappen, i 60-sona er grensa på 26 km/t over. Mange av dem som mister lappen kunne ha berga seg med å senke farten litt.

– Vi tar mange som ligger mellom 116 og 122 km/t.

Råkjører på 93 år

Det er ikke lenger de yngste sjåførene, men dem på rundt 35 år som trykker hardest på gasspedalen. Og da UP-sjefen sjekka statistikken for ei uke siden fikk han seg en overraskelse.

– Jeg så at den eldste vi hadde tatt for fartsovertredelse og som fikk prikker i førerkortet var 93 år. Så vi har hele spennet fra 18 år og oppover.

Sier rett ut at de tok en sjanse

UP-sjef i Nord-Norge Geir Martinsen

UP-sjefen forteller at mange av dem som blir tatt med for høy fart har unnskyldninger, som at de skal rekke ei ferge eller en frisørtime. Noen sier rett ut at de tok en sjanse.

– Det å sette av nok tid til kjøreturen er særdeles viktig. Man kan bli hefta med veiarbeid eller en trailer som står i veien.

Og bilførere som virkelig råkjører, de er fullstendig klar over hva de gjør, ifølge Martinsen.

– Veldig mange er bevisst på hva de gjør. De tar sjansen og håper at vi ikke skal være på den strekninga. Du kommer ikke opp i 140 km/t ved et uhell, det skjer bare ikke.

UP kan være rundt neste sving

UP-sjefen sier de kan dukke opp hvor som helst.

UP med sine fartskontroller, kan dukke opp hvor som helst langs vegene, sier Martinsen. Foto: Torbjørn Krane / NRK

– Vi forsøker å overraske, å være litt overalt. Ikke bare på de «faste» risikostrekningene. Vi har også sivile biler, og fanger opp mange også på den måten.

Martinsen har ei klar oppfordring:

– Først og fremst må folk sette seg rusfrie bak rattet. Også må de sette av nok tid sånn at de slipper å ta sjanser som kan være risikofylte både for dem sjøl og andre.

