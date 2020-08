Kraftig økning i førerkortbeslag og anmeldelser for høy fart på veiene

I juni ble 736 sjåfører anmeldt for grove fartsovertredelser, mot 590 i 2019. Slike overtredelser leder alltid til førerkortbeslag.

– Dette er svært urovekkende og en tendens vi ser over hele landet nå, advarer UP-sjef Steven Hasseldal.

Dette tilsvarer en økning på 25 prosent. Tallene for juli kommer denne uken, men også der ligger det ifølge UP an til en kraftig økning.

Rus, fart og søvn

Fram til uke 30 har UP beslaglagt over 20 prosent flere førerkort enn i fjor. 3748 i 2020 mot 3015 i 2019.

Rus, fart og konsentrasjonsproblemer som søvnmangel, er de tre vanligste årsakene til trafikkulykker.

Nå oppfordrer fungerende UP-sjef Roar Skjelbred Larsen trafikanter til å huske at alle sjåfører plikter å være skikket før han eller hun drar ut på veien.

– Stopp å hvile i minst 15 minutter om man blir trøtt. Hold fartsgrensene, kjør edru og vær våken og oppmerksom når du kjører bil, sier Larsen.

– Plikter å være uthvilt

Ifølge UP er det ofte vanskelig å vite 100 prosent sikkert hva som er årsaken til en ulykke.

Likevel vet de at 13 prosent av dødsulykkene på norske veier fra 2005 til 2018, var forårsaket av sjåfører som sovnet.

– Alle plikter å være uthvilt før de setter seg bak rattet. I tillegg er det lovpålagt å stoppe og hvile dersom man blir trøtt underveis, sier Larsen.

Kan ha sovnet bak rattet

FRONTKOLLISJON PÅ E6: I forrige uke omkom en dame etter frontkollisjon på E6. Sjåføren som er siktet for uaktsomt drap sier selv at han tror han kan ha sovnet bak rattet. Foto: Helge Simonsen / Saltenposten

I forrige uke omkom en kvinne i frontkollisjon på E6.

Mannen som er siktet for uaktsomt drap har selv fortalt i avhør at han tror han kan ha sovnet bak rattet.

Politiet i Nordland understreker at etterforskningen ikke er ferdig, men at det er et stort ansvar å kjøre bil.

IKKE GLEM: UP-sjefen ber oss huske å sjekke om du er trøtt, både før og underveis i kjøringen. Foto: Anne Lognvik / NRK

Mangel på søvn svekker reaksjonsevnen, og selv om man tror man har kontroll er ett uaktsomt øyeblikk nok til å ikke kunne redde en uforutsett situasjon.

Norges Automobil-Forbund har forsket på søvnmangel i trafikken.

De sier at 24 timer uten søvn kan tilsvare en sinnstilstand tilsvarende 1 i promille.

Dette er 0,8 over lovlig grense i Norge.

Fant ingen steder å stoppe

Yrkessjåfører har lovpålagt hviletid på 45 minutter etter at de har kjørt i 4,5 time.

En tilsvarende ordning gjelder ikke for private bilførere.

Det er derfor ingen garanti for at bilistene faktisk tar pauser. Larsen håper likevel at sjåførene klarer å tenke lurt selv.

En av dem som gjør det er Brita Håvik Johansen.

Som sørlending i nord er hun vant til kjøre lange strekninger, og er veldig opptatt av å ta seg pauser.

OPPTATT AV PAUSER: Brita Håvik Johansen, kjører ofte lange strekker i bil. Hun sier selv at hun ikke vet at hun er 20 lenger, og trenger derfor å ta oftere pauser. Foto: Monica White Martinsen

Til tross for forholdsregler har hun også opplevd å bli trøtt, og flere ganger nesten duppet av.

– Problemet er at når trøttheten oppstår, så er man kanskje på en veistrekning der det ikke finnes muligheter for å stoppe.

Løsningen har derfor blitt å helle innpå med kaffe for å klare å holde frem til neste mulige stoppested.

Hjelper å være flere i bilen

En som kan kjenne seg igjen på lange strekker er småbarnsfaren, Simon Leirvik.

Med en liten krabat i bilen er de nødt til å stoppe ofte.

– Vi planlegger derfor ofte kortere etapper, og med litt planlegging kan vi også stoppe på fine utsiktspunkter underveis, sier Leirvik.

SMÅBARN I BAKSETET: Med flere i bilen er det lettere å bytte på sjåførrollen. Dessuten har Simon Leirvik og familien en ekstra grunn til å stoppe ofte, med et lite barn i baksetet. Foto: Monica White Martinsen / NRK

Dette er etter boka til politiet, og for å toppe det hele kan barnefaren komme med en siste god anbefaling.

– Når vi er flere i bilen kan vi også bytte sjåfør regelmessig. Da kan den som ikke kjører hvile underveis.