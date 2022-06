Hytte i Lofoten gikk 1,5 millioner over takst – «hysteriske» surfere er årsaken

Stupbratte fjell.

Kritthvite strender.

Magisk midnattssol.

Under pandemien ble Lofoten en het potet for søringer som ville ha hjemmekontor med utsikt.

Et allerede presset boligmarked, fikk enda flere som kjempet om beinet.

Og i 2021 kunne vi lese om rønner uten vann og strøm som gikk flere hundre tusener over takst.

Men det er særlig én plass «alle» vil bo.

Den berømte surfestranda Unstad i Vestvågøy.

Hit kommer surfere fra hele verden.

Og i 2019 kjøpte prins Rahim Aga Khan, fra en av verdens rikeste kongelige familier, et hus i bygda for nesten 3 millioner kroner over takst.

Det skapte en debatt om den populære bygda, som kun har 14 fastboende, skulle innføre boplikt.

– Høyere enn forventet

Denne uken gikk det også hett for seg da en 38 m² liten fritidsbolig i nærheten av strandsonen ble lagt ut for salg.

– Det var stor interesse på forhånd. Vi hadde omtrent 75 interessenter som hadde meldt seg opp.

Det sier megler Kristian Augustinussen i Eiendomsmegler 1 Lofoten.

NORDLANDSHUS: Taksten var på 2.990.000 kroner for hytta. Foto: Privat

Cirka 10 stykker kom på visning, og 5–6 var med i budrunden.

Og budrunden presset prisen opp til 4,5 millioner kroner.

Taksten var på 2.990.000 kroner.

Den ble dermed solgt for over 1,5 millioner mer enn forventet.

Men denne gangen var det ikke en prins som slo til.

Men en surfer fra lokalmiljøet.

Boligsalget ble først omtalt av Lofotposten.

TØMMER: Stue og kjøkken i ett, med et lite loft. Foto: Privat

Attraktiv beliggenhet

– Prisen var høyere enn vi så for oss, forteller megler.

– Var taksten for lav i utgangspunktet?

– I forhold til det som var solgt her tidligere, mente vi at kvadratmeterprisen var normal. Men markedet motbeviste oss.

Til tross for høyere renter og prisvekst, er det noe med Lofoten.

– Lofoten er veldig attraktivt, og det har det egentlig vært de siste 5–6 årene, konstaterer megler.

Boligprisutviklingen i Norge i mai 2022: Ekspandér faktaboks I mai ble det solgt 10.436 boliger i Norge, noe som er 0,9 prosent flere enn tilsvarende måned i 2021.

Så langt i år er det solgt 38.819 boliger i Norge. Det er 11,4 prosent færre enn samme periode i fjor.

I mai ble det lagt ut 11.708 boliger for salg i Norge, noe som er 0,2 prosent flere enn i samme måned i 2021.

Så langt i år er det lagt ut 42.668 boliger for salg. Det er 8,9 prosent færre enn i samme periode i fjor. Kilde: Eiendom Norge.

Stor tomt

Fritidsboligen som ble solgt, er et såkalt Nordlandshus.

Huset er en rekonstruksjon av et historisk hus som har vært i selgers familie i århundrer.

Det har vært flyttet på minst to ganger.

– Det er et historisk dokument. Det her var levestandarden for de fleste i Lofoten opp til 20-tallet, forteller selger som ønsker å være anonym.

Selger er derfor godt fornøyd med at kjøper var noen fra lokalmiljøet.

Ikke overraskende en surfer.

– Det som er spesielt, er at Unstad er kommet under sterkere reguleringer de siste årene. Når det da kommer et bygg der de kan se rett ned på bølgene, blir surferne hysteriske.

Her kan surferne spise frokost mens de sjekker bølgene.

Huset er blitt brukt som både fritidsbolig og helårsbolig.

Huset inneholder entré, bad, stue/kjøkken og et soverom, samt hems. I tillegg er det oppført en laftet badstue på eiendommen.

Huset har også en stor medfølgende tomt på 634 m².