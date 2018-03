Unormalt lite nedbør tørker inn vannreservene

Anita Ravn håper hun og de andre innbyggerne slipper å gå tomme for vann. Foto: Kjell Mikalsen / NRK

– Jeg håper jo på mildvær. Det er ikke noe særlig å bli fri for vann, man er jo helt avhengig av det.

Anita Ravn bor i et område i Narvik kommune som den siste uken har fått kjenne på konsekvensene av sprengkulde og måneder med oppholdsvær.

Lite nedbør og lave temperaturer fører til at flere av de små vannverkene er i ferd med å tømmes.

Bruker brønn

Den siste uken har kommunen åpnet brønn for å sikre vannforsyningen til Ravn og de andre i bygda. Elva som normalt forsyner dem med vann er tørket helt inn.

– Det finnes ikke vann der. Hadde det ikke vært for brønnen hadde vi vært tomme for vann, for det er ikke en dråpe i elva vi normalt henter fra, sier avdelingsleder for vann og avløp Frank Berntsen i Narvik kommune.

Om enn litt dårligere på smak, er vannet trygt å drikke.

– Vi får gå ut fra at vi klarer å levere nok vann fra brønnen. Når nedbøren er tilbake forventer vi at det vanlige vannet er tilbake, sier Berntsen.

Avdelingsleder Frank Berntsen og driftsleder Stian Jenssen i Narvik kommune sammen med Anita Ravn. Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Oppfordrer til måtehold

Også det private vannverket ved Skaug utenfor Bodø merker at det begynner å tømmes. Vannreservoaret er om lag tre meter dypt, nå har én meter forsvunnet.

– Vi har oppfordret abonnentene om å tenke gjennom vannbruken, sier deleier Bjørn Hilmar Ovesen.

Skulle det bli tomt, kunne de koblet seg på kommunens vann. Men bakken er frosset, og vannanlegget de måtte koblet seg på er heller ikke ferdig renset.

– Da blir en mulighet å kjøre ut vann med Sivilforsvaret, sier Ovesen.

Lite nedbør i vente

Foreløpig må både innbyggere og kommuner i nord smøre seg med tålmodighet. Til tross for litt stigende temperaturer, er det små umiddelbare endringer å spore.

– Det blir nok ikke noe særlig nedbør. Det ser tørt ut hele denne uken, men det kan komme noen byger i Lofoten til helgen, sier statsmeteorolog Ola Mellem.

Under normalen

Han forteller at nedbørsmengdene de siste månedene nok ligger under normalen.

– Det har vært en lang periode nå med lite nedbør og forholdsvis lave temperaturer. Det er ikke helt normalt, sier Mellem.

Anita Ravn i Narvik har opplevd tomme vannreserver tidligere. Nå gjør hun det hun kan for å unngå at det samme skjer på nytt.

– Jeg vil helst ikke oppleve det en gang til. Det er jo ingen som vil bli tom for vann i springen, så man tenker seg jo litt ekstra om før man lar vannet renne.