UNN-ledelsen møter Narvik-folk

Ledelsen ved Universitetssykehuset kommer til Narvik i dag for å høre hva folk mener om framtida for fødeavdelinga og akuttkirugien ved sykehuset. Et fagutvalg som har utreda framtida har levert ei delt innstilling. I rapporten går det fram at det må skaffes tre nye gynekologer til Narvik dersom fødeavdelinga skal opprettholdes i framtida.