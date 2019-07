Tilbudet om gratis HPV-vaksine til jenter født i 1991 og senere gikk ut 1. juli i år.

De som av ulike årsaker ikke har rukket å fullføre de tre dosene, må betale selv.

Madeleine Jodal (28) i Bodø er en av dem som ikke fikk tatt vaksinen i tide. Med to svangerskap tett på hverandre ble det for travelt til å ta HPV-vaksinen før gratistilbudet ble stanset.

HPV-vaksinen består av tre doser. Til sammen koster det rundt 4000 kroner for de tre sprøytene.

80.000 uvaksinerte

Ifølge Folkehelseinstituttet har 200.000 norske kvinner født mellom 1991 og 1996 fått tilbud om vaksinen. Tall fra Nasjonalt vaksineregister SYSVAK viser at 120.000 har startet vaksineprogrammet. 83.000 av disse har fullført alle tre runder, per 22. mai 2018.

Det betyr at 80.000 norske kvinner i alderen 22 til 28 står uten HPV-vaksine.

Nektet å gjøre unntak

Madeleine kunne akkurat rukket å ta vaksinen mellom sine to svangerskap, men det ble ikke prioritert i en travel hverdag.

Madeleine Jodal (28) i Bodø er en av dem som ikke fikk tatt vaksinen i tide. Foto: Privat / Privat

Dermed ventet hun. Ni måneder etter første fødsel ble hun gravid igjen.

Det skal være én måneds mellomrom mellom de to første, og fem måneder mellom dose to og tre. Det anbefales at man ikke tar vaksinen under graviditet.

– Jeg sendte mail til vaksineklinikken om det ble gjort unntak i slike tilfeller, men det ble det ikke, forteller hun.

Det synes hun er beklagelig. Det er andre ting hun gjerne skulle brukt de tusenlappene på, som hun nå må punge ut for å få fullført vaksinen.

Likevel vil hun prioritere vaksinen. Hun mener at gevinsten er større enn utgiften.

– Bør få fullføre gratis

Stortingspolitiker Tuva Moflag (Ap) i helse- og omsorgskomiteen var ikke kjent med at kvinner som hadde startet på vaksineprogrammet ikke fikk fullføre.

– Arbeiderpartiet vil følge opp saken ved å stille skriftlige spørsmål til statsråden i august, sier stortingspolitiker Tuva Moflag. Foto: Dag Aasdalen / NRK

Hun mener det er et paradoks at norske kvinner oppfordres til å få barn, og deretter ser at graviditeten blir en hindring mot å ta en vaksine som skal holde en frisk.

Heller ikke Arbeiderpartiet gikk inn for at gratis HPV-vaksine skulle bli en permanent ordning.

Moflag mener likevel at kvinner som har en medisinsk årsak – som graviditet – burde få fullføre det de har startet uten å betale.

Sparer penger på å vaksinere

HPV-virus er årsaken til over 100 tilfeller med kreft hos menn og nærmere 500 hos kvinner hvert år.

Overlege Sveinung Wergeland Sørbye ved Universitetssykehuset Nord-Norge sier at HPV-vaksinen er billigere for samfunnet enn dagens masseundersøkelser for celleforandringer eller livmorhalskreft.

Såkalt livmorhalsscreening må gjentas hvert tredje år for kvinner fra 25 til 69 år.

Sveinung Wergeland Sørbye er overlege ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Foto: Privat

I gjennomsnitt tar hver kvinne 15 celleprøver i løpet av livet dersom alle celleprøvene er normale.

Mange har en eller flere unormale celleprøver i løpet av livet som medfører ytterligere oppfølging. Sørbye sier det hvert år er over 6.000 kvinner som må behandles for forstadier til livmorhalskreft.

Dersom alle kvinner opp til 45-årsalder får HPV-vaksine og HPV-test, er det ikke lenger nødvendig med livmorhalsscreening for denne gruppen.

800 kan få kreft

– Du kan sammenligne kostnaden av screening og kreftbehandling med kostnaden av å vaksinere. Da er det billigere å gi vaksinen enn celleprøver og kreftbehandling.

Han sier at screening koster 730 millioner kroner per år, mens HPV-vaksine koster 30 millioner kroner per årskull.

I fjor takket mellom 84,4 og 91,4 prosent av 16 år gamle jenter ja til HPV-vaksine gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, viser fylkesvis statistikk fra Folkehelseinstituttet. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Han forteller at av i 80.000 som ikke har tatt vaksinen, vil det være statistisk sett én prosent som får kreft.

– Det betyr at 800 av disse kvinnene, hvis de ikke tar HPV-vaksinen, vil få en form for HPV-virusrelatert kreft, sier Sørbye.

Helse- og omsorgsdepartementet svarte NRKs henvendelser på e-post: