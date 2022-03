Maria (18) vil ikke ha gratis bind og tamponger på skolen

Det skjer etter at Nordland fylkeskommune vedtok å sette av 200.000 kroner til formålet det første året.

For de påfølgende årene vil prislappen ligge på mellom 350.000 og 500.000 kroner i året.

Tidligere i år bevilget også Vestland fylkeskommune midler til bind og tamponger i videregående skole.

– Vi mener jenter skal slippe ekstrautgifter og stress, bare fordi at de er jenter, sa fylkesråd for utdanning og kompetanse, Elin Dahlseng Eide (Ap).

Hun sa også at det var viktig at jentene slapp skam knyttet til kvinnekroppen.

Men Maria Munkhaug, leder i Nordland Unge Høyre, mener tiltaket er symbolsk og lite effektfullt.

– Selvfølgelig er det et fint forslag i seg selv, men vi mener at man heller burde prioritere pengene annerledes og at man burde være rimelig sikker på at det har en virkning før man gjør noe, som de aller fleste har råd til, gratis.

Munkhaug mener heller at pengene burde prioriteres til å gi bedre seksualundervisning og kvalifiserte lærere.

– Vi mener at mensen ikke blir mindre tabu selv om fylkespolitikere kaster bind og tamponger inn på jenteduoen.

– Mensen blir mindre tabu ved at vi snakker mer om det, også med gutter til stede. Og ikke ved hjelp av hygiene produkter finansiert med penger fra skattebetalerne.

Tabubelagt

CARE Norge gjennomførte i 2021 en undersøkelse med mål om å kartlegge hvor tabubelagt det er å ha mensen.

Undersøkelsen viser at det er jevnt over høy enighet i påstander rundt ubehag eller skam knyttet til det å ha menstruasjon.

27 prosent av de spurte sa de hadde følt ubehag ved å spørre en kollega om hygieneprodukter.

NRK forklarer Hvor mye bruker kvinner på bind og tamponger? Bla videre NHI anslår at en kvinne har mensen i rundt 40 år. Hvis vi skal gå ut ifra at en kvinne bruker 1000 kroner i året på sanitærprodukter så vil en kvinne totalt bruke 40.000 kroner på dette i løpet av livet. Forrige kort Neste kort

Normaliserer mensen

Leder i Grønn Ungdom Nordland, Sirianna Stormo Pettersen (22) er uenig i Unge Høyres uttalelse.

Det var hennes parti som først kom med forslaget.

– Jeg tror dette er et godt tiltak, så må Unge Høyre bare være uenig i det. Men jeg har problemer med å forstå hvorfor man ikke kan gå med på et godt tiltak.

– Unge Høyre må ta innover seg at mensen er et tabubelagt tema; at elevene har bedt om bedre seksualundervisning og gratis bind og tamponger.

Pettersen er enig med Munkhaug om at gode lærere og bedre seksualundervisning trengs i den norske skolen.

Hun mener at gratis bind og tamponger uansett er et skritt i riktig retning.

– Når bind og tamponger blir synlig for elevene på skolen på samme måte som kondomer er det med på å normalisere det.

Sirianna Stormo Pettersen mener tiltaket er godt og konkret. Og mener dette trengs for å gjøre mensen mindre tabu.

– Hvis man skal ta tak i ting må man komme med konkrete tiltak, og dette er ett av de.

Kaller Unge Høyre «bakpå»

Fylkesråd for utdanning og kompetanse, Elin Dahlseng Eide er enig med Leder i Grønn Ungdom Nordland, og tror gratis bind og tamponger kan gjøre mensen mindre tabu.

– Dette alene gjør nok ikke mensen mindre tabubelagt, men det er med på å normalisere det.

Representanten for Arbeiderpartiet mener satsingen er god, og sier jenter slipper ekstrautgifter og stress.

– Det handler det om at jenter skal slippe ekstrautgiftene de har i dag fordi de er jenter og om å få ned stresset ved å vite at dette er tilgjengelig dersom de får mensen når de er på skolen.

– Mange har vært opptatt av dette i flere år, og engasjementet har vært stort. Flere ungdomsorganisasjoner har arbeidet for dette og ungdommens fylkesråd støtter det.

Både det norske og svenske forsvaret gir ut gratis menstruasjonsartikler til vernepliktige.

– Forsvaret bestemte å gjøre tilsvarende i 2021 og i flere andre land er dette vanlig. Her er det nok Unge Høyre som er litt bakpå.