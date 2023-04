21-åringen tar ofte bussen inn til Bodø sentrum, der han både jobber og treffer venner.

Etter han fylte 20 år ble han for gammel for ungdomskortet i Nordland. Noe som koster han dyrt når han skal reise hjem i helgene.

– Det koster meg over 300 kroner ekstra hvis jeg skal hjem til familien i Meløy.

Nymo er student og kan reise på studentbilletter i Bodø, noe som er 100 kroner dyrere enn ungdomskortet. I tillegg gjelder studentbilletten hans kun i Bodø, mens ungdomsbilletten gjelder for hele fylket.

Bodø-studenten sier prisen på kollektivtransport kan være avgjørende for hvor man velger å studere.

– Det er dumt at det ikke er likt over hele landet, sier Nymo.

Hvis han hadde bodd i Møre og Romsdal, ville han blitt regnet som "ungdom" i nesten fire år til.

John Michael Nymo sier at busstilbudet påvirker hvor attraktivt det er å bo en plass. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Hevet aldersgrensen

I Møre og Romsdal kan folk reise rundt i hele fylket med periodebillett i 30 dager med ungdomspriser, til de fyller 25 år.

Her vedtok politikerne å heve aldersgrensen først fra 20 til 22 år i 2013, og videre til 25 år for tre år siden. Noe som har gitt god effekt, ifølge Marit Holen, rådgiver i kollektivselskapet Fram.

– Vi opplevde en jevn vekst i antall unge som kjøpte FRAM Ung-billetten.

– Men går dere ikke i minus med å gjennomføre slike ordninger?

– Vi taper penger i den forstand at det hadde vært billigere for oss hvis de under 25 år hadde betalt fullpris, men så kan det jo også hende at de hadde valgt andre reisemåter hvis det var dyrere for dem å ta buss, påpeker Holen.

Rådgiver i kollektivselskapet Fram, Marit Holen forteller at når de prioritere en økning av alderen, må de velge bort noe annet. Det kan for eksempel være flere bussavganger eller andre prisjusteringer. Foto: Privat

Mens man i Møre og Romsdal kan nyte god av tilbudet til man fyller 25 år, er man allerede for gammel når man passerer 20 år i åtte andre fylker.

Øvre aldersgrense i fylkene Fylke / Kollektivselskap Øvre aldersgrense Tidligere Finnmark / Snelandia 20 Tidligere Troms / Troms fylkestrafikk 20 Nordland / Reis 20 Trønderlag / AtB 20 Møre og Romsdal / Fram 25 Vestland / Skyss 21 Rogaland / Kolumbus 23 Agder / Agder kollektivtrafikk 20 Vestfold og Telemark / Vestfold kollektivtraffik 20 Tidligere Buskerud / Brakar 20 Tidligere Akershus / Ruter 20 Oslo / Ruter 20 Tidligere Østfold / Østfold kolletivtraffik 20 Innlandet / Innlandstrafikk 20

Vil gjerne diskutere

Nordland er blant de fylkene som kun tilbyr den lovpålagte minimumsordningen. Det vil si ungdomsbilletter for aldersgruppen 16 til 19 år.

Monika Sande som er fylkesråd for transport og infrastruktur i Nordland fylkeskommune, forteller at det ikke har vært til diskusjon å øke aldersgrensen, men at det er noe de kan se nærmere på.

– Vi prøver å sammenligne oss med hvordan andre fylker gjør det, og er åpen for å diskutere andre alternativer.

Sande er enig i at ungdomsbilletter er et viktig grep for å beholde unge folk i regionen.

– Flere av dem bor hjemmefra, så det er et bra tilbud å kunne reise med båt, hurtigbåt og buss i hele fylket.

Fylkesråd for transport og infrastruktur i Nordland fylkeskommune, Monika Sande (Sp) forteller at Ungdomskortet er som hovedregel ment til videregåendeelever. Foto: Kasper Holgersen / NRK

Rød ungdom: – Burde vært likere tilbud

Leder i Rød ungdom, Alberte Tennøe Bekkhus, sier til NRK at det ikke gir mening at det skal være så store sprik i hva en regner som "ungdom".

– Kollektivtransport må bli billigere og bedre. Det er bra for å få ned forskjellene, bra for ungdom i distriktene uten lappen og ikke minst bra for klima, skriver Bekkhus.

Flere partier har foreslått nasjonalt månedskort for unge. Bekkhus mener at dagens ordninger er for dyre.

– Derfor jobber vi for gratis kollektivtransport og vil som et steg på veien innføre et nasjonalt månedskort på 200 kroner for alle under 20 år, avslutter Bekkhus.

Samferdselsdepartement forteller at fylkeskommunene har ansvar for å tilby månedskort til ungdom mellom 16–19 år. De kan i tillegg utvide aldersgrensene om de ønsker det.

Leder i Rød Ungdom, Alberte Tennøe Bekkhus forteller at det ikke gir mening at det skal være ulike aldersgrenser. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Slik svarer Samferdselsdepartementet Ekspandér faktaboks «Det er fylkeskommunene har som har det helhetlige ansvaret for kollektivtransporten. Det inkluderer å bestemme omfanget av rutetilbudet og billettprisene. Det stemmer at fylkeskommunene også har ansvar for å tilby ungdomskort til ungdom mellom 16-19 år. Men de har også mulighet til å utvide disse aldersgrensene om de ønsker det.» «Når det gjelder reiser i eget fylke er det fylkeskommunene som er best kjent med de lokale og regionale behovene, og da er det også naturlig at de kan påvirke sine egne inntekter gjennom takstene, eller prioritere bestemte takster gjennom fylkestinget. Dette er en viktig del av lokaldemokratiet, noe denne regjeringen er opptatt av å utvikle. Samtidig er en følge av dette kan det bli forskjell fra fylke til fylke når det kommer til aldersgrenser og rabattordninger. Vi har for øvrig gitt Jernbanedirektoratet i oppdrag å utrede muligheten for utvikling av billettprodukter for å stimulere til økt kollektivbruk utenfor eget fylke blant ungdom.» Frøydis Tornøe, kommunikasjon, Samferdselsdepartementet.