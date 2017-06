Ungdommer som Rolf (21) er fremtiden for kystfisket

– Dette er jo ikke en jobb for hvem som helst, du må like det du gjør. Det er jo friskt å være her ute, forteller Rolf Nilssen fra Røst i Lofoten.

Han studerte på en skole i Bodø, men prøvde seg som fisker på M/S Orion for fem år siden. Siden har han jobbet på fiskebåten, og er godt fornøyd med yrkesvalget. Han er heller ikke alene om å velge fiskeryrket som yrkesvei.

Fra 2015 til 2016 økte antall fiskere i Norge med 114 personer, og det forventes en jevn økning de kommende årene. I Fiskeridirektoratet er de svært fornøyd med at flere av de nye fiskerne er ungdommer.

Regiondirektør Janne Andersen i Fiskeridirektoratet er fornøyd med at ungdom prøver seg på sommerfisket. Foto: Stine Håvemoen / NRK

– Det er de unge som skal bringe næringen videre, og da er det viktig at vi får med oss de, forteller regiondirektør Janne Andersen i Fiskeridirektoratet.

Sommerfiske

Hver sommer deler Fiskeridirektoratet ut tillatelser til sommerfiske for ungdom som ønsker å forsøke seg på yrket. Målet er at de som prøver seg som fiskere skal få mersmak og gå for en karriere som fiskere.

Hittil i sommer har de fått inn 30 søkere. Det er like mange som gjennom hele sommeren i fjor, men erfaringsmessig får de flest søkere før 1. juli. Regiondirektøren er likevel glad for at interessen holder seg høy.

– Vi får nok ikke en veldig stor økning ifra i fjor, men det er positivt at så mange gjør dette. Noen av dem som kommer tilbake år etter år, så det kan bli fiskere av de, forteller Andersen.

Økende vekst

2016 ble et nytt rekordår for fiskere langs kysten. Allerede i november passerte Norges Råfisklag omsetningsrekorden fra 2015 på 9,731 milliarder kroner. Leder i Nordland Fylkesfiskarlag la da vekt på at det er gode muligheter for ungdom som ønsker å satse på fiske.

Jan Fredriksen, leder i Nordland Fylkesfiskarlag, mener det er gode muligheter for unge fiskere som ønsker å komme inn i næringen. Foto: FRODE MYHRA SKOG

– Kvoteprisene er imidlertid ganske høye, så det er en terskel for ungdom som ønsker å komme inn i næringa. Men de som vil satse, har en god fremtid. Det er jeg overbevist om.

Årsaken til veksten ble tilskrevet både høyere torskepriser, men også bedre kvalitet.

– Det er helt fantastisk, både med tanke på etterspørsel og pris. Jeg tror også noe av den positive utviklingen henger sammen med at det råstoffet som leveres, holder en høyere kvalitet enn tidligere, sa Fredriksen da.