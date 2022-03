Sander (21) ber om statlig drahjelp for å kunne realisere fiskerdrømmen

Mer enn noe annet vil Sander Pedersen (21) bli fisker, med egen båt og kvote.

Han har tatt fagbrev som fisker, men har ikke fått fast jobb. Nå jobber han midlertidig på en Tromsø-båt som fangster snøkrabbe i Barentshavet.

– Du må være rik, jævlig rik, for å bli fisker i dagens samfunn. Skal man ha det billigste på «markedet», med en båt under 11 meter, koster det fort mellom 4–5 millioner kroner, konstaterer han.

Forrige uke fortalte NRK om den pensjonerte sjarkfiskeren Håkon Robertsen (75) som etter å ha kappet båten 2 meter, nå kan fiske 15 tonn torsk på en «pensjonistkvote» i åpen gruppe.

Det betyr en inntekt på om lag 500.000 kroner. Inntekten kommer på toppen av summen fiskeren har fått for å selge kvoten som tilhørte båten.

– De fikk gratis kvoter

Tidligere har NRK fortalt om den unge fiskeren Tor Einar Bietilæ (20) som har egen båt, men som må fiske under farens fiskekvote:

20-åringen får nemlig ikke sin egen fiskekvote. Faren hans, derimot, fikk sin gratis av staten – og han kan selge den for 14 millioner kroner.

Like lukrativt er det ikke å være ung fisker i dag, ifølge Sander Pedersen og Bent Lie Jacobsen, som i 2020 startet Ungdommens fiskarlag.

– Demotiverende

– Det er selvsagt greit at også pensjonistene får fiske. Samtidig er det litt demotiverende. Vi unge fiskere må betale en hinsides inngangspris for å bli fisker. Kanskje burde det være slik at pensjonister automatisk ble overflyttet til A-bladet, som hobbyfiskere, mener Pedersen.

Antall yrkesfiskere er mer enn halvert de siste 30 årene. Samtidig har kvotene havnet på færre, men større båter.

Pedersen forteller at ungdommen føler seg sviktet av dem som styrer fiskeripolitikken.

Dagens kvotesystem er satt opp for at fiskeri skal være lønnsomt, samtidig som at fiskebestandene ikke skal ødelegges i årene som kommer. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr

– Norsk fiskeripolitikk, slik den er i dag, slår ben under rekrutteringen. Med dagens politikk er det umulig å skaffe seg egen båt og kvote.

Hva må du gjøre for å bli fisker? Slik er dagens regelverk: Ekspandér faktaboks Ha fylt 15 år og være en norsk statsborger, eller bosatt i Norge.

Du må ha vært en aktiv fisker de siste tre årene på et norsk fartøy, og fortsatt være aktiv når du søker om å få ervervstillatelse.

Hvis du er en del av et foretak må du ha mer enn 50 prosent av eierinteressene i foretaket.

Du må ha et fartøy som er egnet til å drive med fiske og fangst. Ervervstillatelse gjør at du får lov til å drifte og eie et skip.

Du må få tildelt, eller kjøpe en kvote. En kvote er verdt flere millioner. En kvote for en sjark under 11 meter (som er det minste fartøyet man kan drive med), kan koste alt fra 3 til 4 millioner kroner.

En kvote for en sjark under 11 meter (som er det minste fartøyet man kan drive med), Mange unge fiskere bruker tid på å jobbe seg opp i en såkalt åpen gruppe. Det betyr at man ikke trenger å kjøpe en kvote, men kan heller levere fangst til et åpent fiskeri, som leverer til lokalområder. Her gjelder ikke adgangsregulering, i motsetning til lukket gruppe, hvor man må ha en eller flere kvoter for å delta i. Kilde: Fiskeridirektoratet

Målet med Ungdommens Fiskarlag er å fronte framtidens fiskeres stemme og på sikt endre fiskeripolitikken. Per nå har gruppen mer enn 500 medlemmer.

Da Sander Pedersen tok opp denne problemstillingen med tidligere fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H), uttalte statsråden at han ikke var enig i at de unge har det for vanskelig.

Det mener Pedersen han kan motbevise.

– De sier vi ikke kan forvente å komme til dekket bord. Men tidligere var kvotene gratis. Nå koster det millioner for en kvote.

De sier vi unge må ut på båt for å bygge erfaring og kapital. Men der ligger det største problemet, det er få båter som tar inn både lærlinger og mannskap. Jeg har flere kompiser som sitter hjemme med fagbrev, men ikke fått seg jobb, sier Pedersen.

Vil starte for seg selv

Sander Nicolai håper en dag å bli selvstendig næringsdrivende med egen båt.

Å være på havet har han i blodet.

Bestefaren var fisker samtidig som han jobbet for Havforskningsinstituttet. Drømmen er å gå i hans fotspor å kombinere fiske og forskning.

– Alternativet er å gå sammen med andre om et nybygg.

Men skal planene bli en realitet må de mange unge håpefull få litt drahjelp. Slik som tidligere generasjoner har fått, mener den unge fiskeren.

– Det vi ønsker oss er en gunstig finansieringsordning. Hvor staten er med på å finansiere både kvoter og båt. Det er jo båten som fisker, ikke kvoten.

Sånn som lovverket fungerer, er det kvotene som koster. Du kan kondemnere en båt og flytte kvoten til en annen båt. Så er båten verdt null kroner, mens man sitter igjen med kvoter til flere millioner, sier Sander Pedersen.

Får støtte

I tillegg til Ungdommens Fiskarlag, er Pedersen også medlem i Norges Fiskarlag.

Her får han støtte for kravet om statlig hjelp.

– Næringen tar arbeidet med rekruttering på alvor, og mitt inntrykk er at stadig flere tar inn lærlinger, sier generalsekretær Sverre Johansen i Norges Fiskarlag. Foto: Tore Ellingseter / NRK

– Norges Fiskarlag har i mange år etterlyst en gunstig finansieringsordning for unge fiskere, slik at de lettere kan etablere seg med fartøy og kvote i fiskeriene. Her er vi helt på linje, sier Sverre Johansen, som er generalsekretær i Norges Fiskarlag.

Imidlertid er ikke Johansen helt på linje med de unge i spørsmålet om hvem som får fiske mest.

Han forteller at åpen gruppe gjelder uavhengig av alder. Men dersom majoritetseier av fartøyet er «ungdom» (menn under 30 år og kvinner under 40 år) så gis det et kvotetillegg på 4 tonn torsk.

– Når det gjelder åpen gruppe har ikke de eldre fiskerne fordeler, men snarere yngre fiskere som får et kvotetillegg på torsk.

At det er så vanskelig å få læreplass handler om at stadig flere tar fagutdanning.

– Det har vært økende pågang til fiskeryrket de siste årene. Det kan gjøre at det i enkelte områder kan ta litt tid å få læreplass. Hvis det viser seg tilgangen på læreplasser er et økende problem, så er det noe vi må se nærmere på i samarbeid med de videregående skolene og opplæringskontorene.