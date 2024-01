Ung mann siktet for å ha startet to branner

Politiet har siktet en 17 år gammel person etter to branntilløp i Løpsmarka og Skivika i Bodø på lørdag.

– Siktede er siktet for overtredelse av straffeloven § 355, for fremkalling av fare for allmennheten ved å forårsake brann, opplyser politiadvokat Susanne Kobro i Nordland politidistrikt.

Av årsaker politiet ikke vil gå inn på, har politiet ikke fått avhørt vedkommende.

– Politiet ønsker av personvernmessige hensyn begrense informasjonen som gis om siktede. Det gjenstår fortsatt en del etterforskning i saken, og politiet kan derfor ikke gå nærmere inn på detaljer om saken.

Politiet understreker at det ikke er grunn til å tro at det har vært andre involvert i disse brannsakene.

Den unge mannen har fått advokat Tor Haug som forsvarer.

– Min klient har foreløpig ikke tatt noe standpunkt til hvordan han stiller seg til skyldspørsmålet eller siktelsen. Han er ikke avhørt og vil heller ikke være i stand til å la seg avhørte på en stund. Dette skyldes personlige forhold, sier Haug.