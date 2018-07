Under halvparten har tatt gratis HPV-vaksine

I 2016 fikk alle kvinner født 1991 eller senere tilbud om å ta HPV-vaksinen gratis for å forebygge livmorhalskreft.

Men hvis man vil ta vaksinen gratis så er desember 2018 siste frist for å starte vaksinasjon. HPV-vaksinen består av tre doser, og den siste dosen må være tatt innen 1. juli 2019, etter det må du betale rundt 4000 kroner.

HPV-vaksinen skal forebygge livmorhalskreft. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Grunnen til at kun denne spesifikke aldersgruppen har blitt tilbudt vaksinen, er at HPV-infeksjon forekommer hyppigst blant unge seksuelt aktive personer.

Kvinner født i 1990 og tidligere må ta kontakt med fastlegen og betale for vaksinen selv.

Mange vil ta vaksinen, men noen får ikke tid

En spørreundersøkelse fra FHI viser at flere sier de vil ta vaksinen, enn de som faktisk har benyttet seg av tilbudet.

Rundt 102.000 kvinner har tatt HPV-vaksinen til nå. Det er under halvparten av kvinner født 1991 eller senere som har valgt å ta vaksinen gratis.

Anita Daae er prosjektleder for vaksineprogrammet. Hun er fornøyd med at mange vil beskytte seg mot livmorhalskreft, men minner på at tiden begynner å bli knapp for den andre halvparten som ikke har startet vaksinasjonsprogrammet.

– Det er veldig viktig at de som har startet å ta en dose fullfører med de resterende dosene for å få best mulig beskyttelse. Noen vil ikke ta vaksinen og det er greit og helt opp til hver og en, sier Daae.

Anita Daae, prosjektleder ved Folkehelseinstituttet. Foto: Folkehelseinstituttet

Nå midt i programmet viser undersøkelser at det er flest av de yngre i aldersgruppen som har benyttet seg av gratisordningen. De eldste, spesielt de som er født i 91, har en noe lavere dekning på rundt 42 prosent, sammenlignet med de yngste som ligger på 48 prosent.

– Bakgrunnen til dette er nok at en del er gravide, og da skal man ikke ta vaksinen. Det å prioritere å ta fri fra jobb for å ta vaksinen er nok også en årsak, mens de yngste er fortsatt studenter og har lettere tilgang og mer tid, sier Daae.

Lena Løvås (26) er i den «eldre delen» av aldersgruppen som har lavere dekning.

– Dette er et veldig bra tilbud. Jeg har tatt vaksinen for å forebygge siden det er en betydelig sjanse for at man kan få livmorhalskreft, sier hun.

Godt innen tidsfristen har Løvås fått alle de tre dosene, men hun er ikke imponert over prisen for dem som ikke får dette tilbudet.

– Dette er et tiltak for å forebygge kreft, så jeg synes 4000 kroner er litt drøyt. Det burde ikke koste så mye penger for å få den vaksinen, mener Løvås.

Lenge siden du tok siste dose?

For best mulig beskyttelse mot HPV må man ta tre doser. Etter den første dosen skal det gå minimum en måned til neste gang, og etter den andre dosen skal det gå minimum fem måneder frem til den tredje og siste dosen.

– Men har det gått lengre tid enn det så er ikke det noe problem. Du kan fortsatt ta den siste dosen og trenger ikke å begynne helt på nytt, forsikrer Daae.