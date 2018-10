Ulovlig søppelbrenning i Lofoten: – Bedrifter tar seg til rette

Naturvernforbundet har de vært rundt i alle de seks kommunene i Lofoten og dokumentert at det brennes store mengder søppel på ulovlige privatfyllinger.

Kappskiver brenner heller ikke. Foto: June Grønseth

Og det er ikke privatpersoner som står bak, ifølge naturvernerne.

– Det er bedrifter som tar seg til rette og fyrer opp søpla. Ikke bare er det ulovlig, det går ut over både miljø og fauna, sier styremedlem June Grønseth i Naturvernforbundet i Lofoten.

Bildene Naturvernforbundet har tatt viser brent metall, glass, plast, møbler og behandlet trevirke. Restene av søppelbålene blir ikke ryddet opp, og plast og annet avfall blir liggende i naturen eller blir tatt av vinden.

Ulovlig å brenne søppel

Malt treverk og møbler blir brent Foto: June Grønseth

I motsetning til private husholdninger, er ikke bedrifter pålagt å betale et fast renovasjonsgebyr. Det vil Naturvernforbundet ha slutt på.

– I dag er det helt frivillig for bedrifter om de vil levere avfallet sitt til en godkjent fyllplass. Loven må endres slik at også bedrifter har tvungen renovasjon, sier Grønseth.

Hun minner om at det er forbudt å brenne søppel i Norge.

– Verken privatpersoner eller bedriftsledere har lov til å sette fyr på søppel. Det eneste som er lov å brenne er rent trevirke. Det er klart at dette er en billig løsning, men de aller fleste bedrifter har råd til å betale for å bli kvitt avfallet sitt.

Foto: June Grønseth

Naturvernforbundet har også undersøkt hvilke bedrifter som brenner avfallet sitt i naturskjønne Lofoten. Grønseth har ikke lyst å henge ut noen i media, og vil ikke si konkrete navn på bedrifter.

– Har ikke kapasitet

Ordfører Remi Solberg i Vestvågøy berømme Naturvernforbundet for at de aksjonerer på søppelbrenning i Lofoten. Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

Ordfører Remi Solberg i Vestvågøy er overrasket over bildebeviset som Naturvernforbundet legger fram.

– Bildene taler sitt tydelige språk. Slik kan vi ikke ha i 2018, dette må vi få en slutt på.

Samtidig sier han at kommunen verken har kapasitet eller ressurser til å drive oppsøkende virksomhet.

– Men tips som kommer inn, blir tatt alvorlig og fulgt opp, sier han til NRK.

Solberg anmoder bedriftene å levere avfallet sitt til det interkommunale avfallsselskapet som har flere mottaksstasjoner.

– Det burde ikke være noe problem å bli kvitt avfall på en god og billig måte.

Ordføreren innser at kommunen må bli flinkere til sanksjonere dersom lovbrudd avdekkes. I dag har Vestvågøy gode sjekkerutiner for sankthansbål. Brannvesen og kommunens miljøansvarlig reiser ut på befaring i forkant og sjekker bålplassene. Gjenstander som er forbudt å brenne blir da luket ut.

Foto: June Grønseth

– Her må vi aksjonere. I ytterste konsekvens kan bedriftene ilegges tvangsmulkt, i siste instans kan kommunen rydde opp og kreve refusjon i etterkant.

Ordfører Remi Solberg skulle ønske at han kunne vifte med et regelverk som påla alle bedrifter om å deponere avfallet sitt.

– Da hadde alt vært enklere, sier han til NRK.

Vil løfte saken til Stortinget

Silje Lundberg i Naturvernforbundet jobber for å endre loven slik at også bedrifter må betale tvungen renovasjon. Foto: Naturvernforbundet

Naturvernforbundet vil løfte saken til Stortinget, i håp om å få endret lovverket.

– Brenning av søppel er et stort problem, ikke bare i Lofoten. Vi får rapporter fra folk som reiser langs kysten og deltar på strandryddeaksjoner at de stadig kommer over steder hvor det blir brent søppel, sier Silje Lundberg, som er leder i Naturvernforbundet.

Det er bålrester både fra privathusholdninger, men også næringsavfall.

– Mange bedrifter har ikke lyst til å betale avgifter, og det er en utfordring. Kanskje er avgiftene høyere i noen kommuner enn andre, og derfor brenner man det heller,

Vi har et fint prinsipp i Norge som at forurenser skal betale. Det må gjelde alle, sier Lundberg.