Julie Trulsvik Rasmussen (30) er fulltidsstudent i Bodø, og følger de fleste kravene for å få studentrabatt på kollektivtransport.

Det eneste som stopper henne er alderen.

– Det synes jeg er veldig urettferdig, for det er ikke sånn at jeg har bedre økonomi bare fordi jeg har fylt 30 år.

Hadde hun bodd i Vestfold og Telemark, Agder, Rogaland og Trøndelag kunne hun fortsatt reist med studentrabatt på periodebilletten.

– Det er rart at praksisen er så ulikt avhengig av hvor du bor. Det skal jo være likt og være mulighet å ta utdanning i hele Norge, sier hun.

– Det virker mer attraktivt å studere på de stedene som har høyere aldersgrense.

Siden Julie ikke får studentrabatt, må hun bruke voksenbilletten som er 340 kroner dyrere.

– Å være student i Norge er dyrt og prisene øker hele tiden. Hvorfor skal man behandles annerledes bare på grunn av du har blitt 30 år. Det kan ikke jeg skjønne.

Julie Trulsvik Rasmussen synes det er forskjellsbehandling av studenter. Hvis hun videreutdanner seg, er det mer aktuelt for henne å gjøre det en plass som har et godt busstilbud og studenttilpassete priser, forteller hun. Foto: Henning Winnem Sørelv / NRK

I 2022 var nær 30 prosent av studentene i Norge eldre enn 30 år, viser tall fra SSB. I tillegg er Norge kjent for å ha blant de eldste studentene i Europa.

Syntes det var urimelig

Minimumskravet fra staten er at fylkene skal gi 40 prosent rabatt på periodebilletter til studenter under 30 år.

Et av fylkene som har valgt å gå høyere en dette er Vestfold og Telemark. Der kan fulltidsstudenter uansett alder reise med periodebillett til studentpris. Denne ordningen har fylket hatt i 15 år.

– Vi fikk en del henvendelser fra studenter over 30 år, som syntes det var urimelig at de ikke fikk samme mulighet som studenter under 30, forteller seksjonsleder i kollektiv og mobilitet i Vestfold og Telemark, Trond Myhre.

– Men går dere ikke i minus når dere tilbyr dette?

– Vi har ikke regnet grundig på det, og vi har ikke så veldig mange studenter i fylket. I tillegg tror vi at en del av disse hadde valgt andre transportmidler, hvis de ikke hadde fått dette tilbudet

Trond Myhre i Vestfold og Telemark forteller at hvis de hadde hatt like mange studenter som i større byer vil nok situasjonen vært annerledes. Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Studenter er studenter

Det er foreløpig litt over 2200 fulltidsstudenter som er 30 år og eldre på universitets/høgskole nivå i Vestfold og Telemark.

– Men hadde dette vært blant de fire største byene der det er flere studenter, så hadde nok kostnaden vært betydelig høyere, sier seksjonslederen.

Øvre aldersgrense på studentperiodebillettene i fylkene Fylke/ Kollektivselskap Øvre aldersgrense Tidligere Finnmark / Snelandia 30 (ung voksen) Tidligere Troms / Troms fylkestrafikk 30 (ung voksen) Nordland / Reis 30 Trønderlag / AtB 35 Møre og Romsdal / Fram 30 Vestland / Skyss 30 Rogaland / Kolumbus 32 Agder / Agder kollektivtrafikk Ingen aldersgrense Vestfold og Telemark / Vestfold kollektivtraffik Ingen aldersgrense Tidligere Buskerud / Brakar 30 Tidligere Akershus / Ruter 30 Oslo / Ruter 30 Tidligere Østfold / Østfold kolletivtraffik 30 Innlandet / Innlandstrafikk 30 (ung voksen)

Troms og Finnmark, og Innlandet har egne billettprodukter som heter Ung-voksen, der alle i aldersgruppen 20 til og med 29 får avslag på periodebillett.

Norsk Studentorganisasjon mener at alle studenter uansett alder skal få samme rabatt.

– Vi er opptatt at alle skal kunne reise grønt og kunne danne gode reise vaner. Det spiller ikke hvor gammel du er, er du student så er du student, sier leder Maika Marie Godal Dam.

– Det handler om at man får en økonomisk støtte som gir studentene mer å rutte med. Selv om de over 30 får mer støtte fra Lånekassen, har de for det om ikke så mye til overs.

Vil fjerne forskjellene

Organisasjonen mener at fylkene skal ha ansvar for å gi studenter minimum halv pris på studentbilletter. Og nylig vedtok de at de ønsker et nasjonalt månedskort for studenter.

– Det gjør at studenter kan reise mellom fylkene uten at det skal koste skjorta, sier lederen.

Leder av norsk studentorganisasjon mener alle studenter uansett alder burde få studentbilletter. Foto: William Jobling / NRK

Talsperson Margit Martinsen i Grønn Ungdom forteller i likhet med studentorganisasjonen at alle studenter burde få studentrabatt.

Ungdomspartiet vil også ha et nasjonalt månedskort, men legger til at de vil få vekk de forskjellige alderskriterier på billettene i landet.

– Jeg tenker at det er alt som er galt med kollektivsystemet i Norge. Det blir så mye mer kronglete enn den egentlig hadde trengt og være, og skaper mer byråkrati.

Les også: Fulltidsstudenten taper flere tusen i året fordi hun er over 30 år

Hun legger til at ordninger som studentrabatter, aldersgrenser og bøtenivåer burde vært likt i landet.

– Man burde ikke risikere en feit bot dersom man antar at en studentbillett har samme aldersgrense i nabofylket som i ditt eget.

Martinsen tror samfunnet kunne spart store mengder byråkrati, og gjort det enklere å ta kollektivt hvis man innførte et nasjonalt månedskort.

– Da vet alle hvilke regler som gjelder, man trenger ikke tusen forskjellige reiseapper, og det gjør det lettere å reise på tvers av fylker.

– Det vil særlig hjelpe studenter og pendlere.

Margit Martinsen i Grønn Ungdom mener det burde innføres et nasjonalmånedskort med nasjonale billettkategorier, for å få vekk de regionale forskjellene. Foto: Mari Reisjå / NRK

Må se på det

Nordland har som seks andre fylker i Norge den øvre aldersgrensen til man fyller 30 år, som er minimumskravet fra staten.

Trulsvik mener at Nordland fylket burde heve aldersgrensen på studentbilletten

– Fylket ønsker at flere unge skal slå seg til ro her og man trenger at flere flytter til Nordland, sier studenten.

Monika Sande er fylkesråd for transport og infrastruktur i Nordland fylkeskommune.

Hun sier at hun ikke har noe godt svar på hvorfor fylkeskommunen har forholdt seg til minimumskravet, men at hun har forståelse for at studenter over 30 synes det er dyrt.

– Det å øke aldersgrensen er noe vi må se på i forbindelse med økonomi og budsjett, og kanskje vi får det til, sier Sande.

Fylkesråd Monika Sande forteller at fylkeskommunen skal se på forslaget. Foto: Nordland fylkeskommune

*Rasmussen har tidligere jobbet litt for NRK, men gjorde ikke det mens vi jobbet med saken og ikke per dags dato.